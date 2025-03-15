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Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России - РИА Новости, 15.03.2025
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01:08 15.03.2025 (обновлено: 09:33 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ssha-2005136398.html
Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России
Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России - РИА Новости, 15.03.2025
Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России
Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам заседания министров... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:08:00+03:00
2025-03-15T09:33:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
марко рубио
g7
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран G7."Президент Трамп дал понять, что у нас есть такие варианты, но сейчас не время для этого, потому что необходимо привлечь обе стороны (Россию и Украину. — Прим. ред.) к мирным переговорам", — сказал он журналистам.По его словам, США не могут контролировать действия Европы, но Вашингтон надеется на понимание среди европейских союзников для скорейшего прекращения огня."Что бы европейцы не определили и не решили насчет своих санкций, мы не можем это контролировать, &lt;…&gt; потому что не входим в Евросоюз и не имеем права голоса там", — добавил Рубио.Главы МИД стран G7 опубликовали совместное заявление по итогам встречи в пятницу, в котором говорится, что они обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.Страны — члены "Большой семерки" призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом "на равных условиях" и выполнять их. Среди возможных мер в случае, если Россия не пойдет на это, — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Украины.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
https://ria.ru/20250314/rubio-2005102095.html
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в мире, россия, европа, сша, марко рубио, g7, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, украина
В мире, Россия, Европа, США, Марко Рубио, G7, Государственный департамент США, Санкции в отношении России, Украина
Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России

Рубио: США не поддерживают европейские санкции против России

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран G7.
"Президент Трамп дал понять, что у нас есть такие варианты, но сейчас не время для этого, потому что необходимо привлечь обе стороны (Россию и Украину. — Прим. ред.) к мирным переговорам", — сказал он журналистам.
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По его словам, США не могут контролировать действия Европы, но Вашингтон надеется на понимание среди европейских союзников для скорейшего прекращения огня.
"Что бы европейцы не определили и не решили насчет своих санкций, мы не можем это контролировать, <…> потому что не входим в Евросоюз и не имеем права голоса там", — добавил Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными
Вчера, 19:51
Главы МИД стран G7 опубликовали совместное заявление по итогам встречи в пятницу, в котором говорится, что они обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.
Страны — члены "Большой семерки" призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом "на равных условиях" и выполнять их. Среди возможных мер в случае, если Россия не пойдет на это, — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Украины.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лавров оценил диалог с Рубио и Уолтцем
13 марта, 17:05
 
В миреРоссияЕвропаСШАМарко РубиоG7Государственный департамент СШАСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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