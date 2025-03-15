https://ria.ru/20250315/ssha-2005136398.html

Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России

Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России - РИА Новости, 15.03.2025

Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России

Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам заседания министров... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T01:08:00+03:00

2025-03-15T01:08:00+03:00

2025-03-15T09:33:00+03:00

в мире

россия

европа

сша

марко рубио

g7

государственный департамент сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран G7."Президент Трамп дал понять, что у нас есть такие варианты, но сейчас не время для этого, потому что необходимо привлечь обе стороны (Россию и Украину. — Прим. ред.) к мирным переговорам", — сказал он журналистам.По его словам, США не могут контролировать действия Европы, но Вашингтон надеется на понимание среди европейских союзников для скорейшего прекращения огня."Что бы европейцы не определили и не решили насчет своих санкций, мы не можем это контролировать, <…> потому что не входим в Евросоюз и не имеем права голоса там", — добавил Рубио.Главы МИД стран G7 опубликовали совместное заявление по итогам встречи в пятницу, в котором говорится, что они обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.Страны — члены "Большой семерки" призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом "на равных условиях" и выполнять их. Среди возможных мер в случае, если Россия не пойдет на это, — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Украины.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что подобная политика неэффективна.

https://ria.ru/20250314/rubio-2005102095.html

https://ria.ru/20250314/rubio-2005109996.html

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004801116.html

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европа

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в мире, россия, европа, сша, марко рубио, g7, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, украина