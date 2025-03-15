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Сенат США принял законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 15.03.2025
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00:10 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ssha-2005134206.html
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 15.03.2025
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства
Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о финансировании работы американского правительства, обеспечив его прохождение на итоговое... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:10:00+03:00
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сша
чак шумер
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о финансировании работы американского правительства, обеспечив его прохождение на итоговое утверждение, где документу необходимо будет получить простое большинство голосов. Исход процедурного голосования в сенате являлся главной интригой, поскольку для прохождения законопроекту необходимо было получить 60 голосов сенаторов. Республиканская партия в настоящее время контролирует лишь 53 места из 100. Таким образом, без голосов, по меньшей мере, семи членов Демократической партии документ не мог быть принят. В случае отрицательного исхода голосования США уже с 23.59 по восточному времени (06.59 мск субботы) могут столкнуться с остановкой работы федерального правительства ("шатдауном"), которая стала бы первой за время нынешнего срока администрации президента Дональда Трампа. Первоначально члены Демпартии выступали против законопроекта, ранее одобренного палатой представителей. Однако в четверг вечером лидер партийного меньшинства в сенате Чак Шумер призвал принять документ с целью избежать шатдауна, чем спровоцировал раскол в рядах демократов. После процедурного голосования законопроект поступает на итоговое голосование сенаторов, где ему необходимо простое большинство голосов. В случае положительного исхода документ поступит на подпись Трампу, что обеспечит финансирование правительства до 30 сентября 2025 года. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов. Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений. Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Если конгресс не успеет принять законопроект до конца дня пятницы 14 марта, США столкнутся с частичной приостановкой работы федерального правительства. По данным телеканала CNN, около 900 тысяч федеральных служащих будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Еще 1,4 миллиона могут продолжить работу, но многие из них окажутся лишены заработной платы.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004867903.html
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сша, чак шумер, дональд трамп
США, Чак Шумер, Дональд Трамп
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства

Сенат США принял законопроект о финансировании работы правительства

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о финансировании работы американского правительства, обеспечив его прохождение на итоговое утверждение, где документу необходимо будет получить простое большинство голосов.
Исход процедурного голосования в сенате являлся главной интригой, поскольку для прохождения законопроекту необходимо было получить 60 голосов сенаторов. Республиканская партия в настоящее время контролирует лишь 53 места из 100. Таким образом, без голосов, по меньшей мере, семи членов Демократической партии документ не мог быть принят.
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В случае отрицательного исхода голосования США уже с 23.59 по восточному времени (06.59 мск субботы) могут столкнуться с остановкой работы федерального правительства ("шатдауном"), которая стала бы первой за время нынешнего срока администрации президента Дональда Трампа.
Первоначально члены Демпартии выступали против законопроекта, ранее одобренного палатой представителей. Однако в четверг вечером лидер партийного меньшинства в сенате Чак Шумер призвал принять документ с целью избежать шатдауна, чем спровоцировал раскол в рядах демократов.
После процедурного голосования законопроект поступает на итоговое голосование сенаторов, где ему необходимо простое большинство голосов. В случае положительного исхода документ поступит на подпись Трампу, что обеспечит финансирование правительства до 30 сентября 2025 года.
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Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов.
Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений.
Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению.
Если конгресс не успеет принять законопроект до конца дня пятницы 14 марта, США столкнутся с частичной приостановкой работы федерального правительства. По данным телеканала CNN, около 900 тысяч федеральных служащих будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Еще 1,4 миллиона могут продолжить работу, но многие из них окажутся лишены заработной платы.
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