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Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу* - РИА Новости, 15.03.2025
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06:41 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/srok-2005146038.html
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу*
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу* - РИА Новости, 15.03.2025
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу*
Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок, назначенный командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федору Ярошевичу* (внесен... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:41:00+03:00
2025-03-15T06:41:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
харьков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок, назначенный командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федору Ярошевичу* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), причастному к ракетным ударам по Белгородской области, и отклонил жалобу защиты, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Ярошевичу* в октябре прошлого года. Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо назначенного пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 миллиарда рублей. Согласно карточке уголовного дела, Ярошевичу* вменили четыре эпизода террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи Харькова. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области", сообщали в СК РФ. Ярошевич* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250220/ponomarev-2000478685.html
https://ria.ru/20250205/sud-1997415911.html
россия
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харьков
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происшествия, россия, белгородская область, харьков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Харьков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу*

Апелляционный суд признал законным заочный приговор комбригу ВСУ Ярошевичу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок, назначенный командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федору Ярошевичу* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), причастному к ракетным ударам по Белгородской области, и отклонил жалобу защиты, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде.
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Второй западный окружной военный суд вынес приговор Ярошевичу* в октябре прошлого года. Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо назначенного пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 миллиарда рублей.
Согласно карточке уголовного дела, Ярошевичу* вменили четыре эпизода террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи Харькова. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области", сообщали в СК РФ.
Ярошевич* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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ПроисшествияРоссияБелгородская областьХарьковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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