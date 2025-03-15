https://ria.ru/20250315/srok-2005146038.html

Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу*

Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу* - РИА Новости, 15.03.2025

Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу*

Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок, назначенный командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федору Ярошевичу* (внесен... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:41:00+03:00

2025-03-15T06:41:00+03:00

2025-03-15T06:41:00+03:00

происшествия

россия

белгородская область

харьков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок, назначенный командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федору Ярошевичу* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), причастному к ракетным ударам по Белгородской области, и отклонил жалобу защиты, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказали в суде. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Ярошевичу* в октябре прошлого года. Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо назначенного пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 миллиарда рублей. Согласно карточке уголовного дела, Ярошевичу* вменили четыре эпизода террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи Харькова. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области", сообщали в СК РФ. Ярошевич* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250220/ponomarev-2000478685.html

https://ria.ru/20250205/sud-1997415911.html

россия

белгородская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгородская область, харьков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)