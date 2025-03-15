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В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки - РИА Новости, 15.03.2025
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13:59 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/spisok-2005185131.html
В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки
В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки - РИА Новости, 15.03.2025
В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки
Список стран, гражданам которых США могут ужесточить въезд в страну, неокончательный, в него могут внести изменения, в том числе его еще должен одобрить... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:59:00+03:00
2025-03-15T13:59:00+03:00
в мире
сша
россия
белоруссия
марко рубио
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Список стран, гражданам которых США могут ужесточить въезд в страну, неокончательный, в него могут внести изменения, в том числе его еще должен одобрить госсекретарь США Марко Рубио, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию. "В этот список могут быть внесены изменения, он еще должен быть одобрен администрацией, включая госсекретаря США Марко Рубио", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальное лицо из Вашингтона. В документе, на который ссылается New York Times, рассматривается возможность "резко ограничить" визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. Как поясняется, в этих случаях въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам". В свою очередь, Рейтер указывает на то, что такие ограничения России не коснутся - ограничениям подвергнутся Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма и Южный Судан. Что касается Белоруссии, то Рейтер утверждает, что Минск относится к той группе стран, которым планируется предоставить 60 дней на устранение "недостатков" - если они не будут устранены, то США будут вводить частичную приостановку выдачи виз.
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в мире, сша, россия, белоруссия, марко рубио
В мире, США, Россия, Белоруссия, Марко Рубио
В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки

Reuters: список стран, которым США могут ужесточить въезд, неокончательный

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Список стран, гражданам которых США могут ужесточить въезд в страну, неокончательный, в него могут внести изменения, в том числе его еще должен одобрить госсекретарь США Марко Рубио, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.
"В этот список могут быть внесены изменения, он еще должен быть одобрен администрацией, включая госсекретаря США Марко Рубио", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальное лицо из Вашингтона.
В документе, на который ссылается New York Times, рассматривается возможность "резко ограничить" визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. Как поясняется, в этих случаях въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам". В свою очередь, Рейтер указывает на то, что такие ограничения России не коснутся - ограничениям подвергнутся Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма и Южный Судан.
Что касается Белоруссии, то Рейтер утверждает, что Минск относится к той группе стран, которым планируется предоставить 60 дней на устранение "недостатков" - если они не будут устранены, то США будут вводить частичную приостановку выдачи виз.
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СМИ: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию
04:04
 
В миреСШАРоссияБелоруссияМарко Рубио
 
 
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