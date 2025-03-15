В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки
Reuters: список стран, которым США могут ужесточить въезд, неокончательный
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Список стран, гражданам которых США могут ужесточить въезд в страну, неокончательный, в него могут внести изменения, в том числе его еще должен одобрить госсекретарь США Марко Рубио, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.
"В этот список могут быть внесены изменения, он еще должен быть одобрен администрацией, включая госсекретаря США Марко Рубио", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальное лицо из Вашингтона.
В документе, на который ссылается New York Times, рассматривается возможность "резко ограничить" визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. Как поясняется, в этих случаях въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам". В свою очередь, Рейтер указывает на то, что такие ограничения России не коснутся - ограничениям подвергнутся Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма и Южный Судан.
Что касается Белоруссии, то Рейтер утверждает, что Минск относится к той группе стран, которым планируется предоставить 60 дней на устранение "недостатков" - если они не будут устранены, то США будут вводить частичную приостановку выдачи виз.