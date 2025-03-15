https://ria.ru/20250315/spisok-2005185131.html

В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки

В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки - РИА Новости, 15.03.2025

В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки

Список стран, гражданам которых США могут ужесточить въезд в страну, неокончательный, в него могут внести изменения, в том числе его еще должен одобрить... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:59:00+03:00

2025-03-15T13:59:00+03:00

2025-03-15T13:59:00+03:00

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россия

белоруссия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Список стран, гражданам которых США могут ужесточить въезд в страну, неокончательный, в него могут внести изменения, в том числе его еще должен одобрить госсекретарь США Марко Рубио, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию. "В этот список могут быть внесены изменения, он еще должен быть одобрен администрацией, включая госсекретаря США Марко Рубио", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальное лицо из Вашингтона. В документе, на который ссылается New York Times, рассматривается возможность "резко ограничить" визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. Как поясняется, в этих случаях въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам". В свою очередь, Рейтер указывает на то, что такие ограничения России не коснутся - ограничениям подвергнутся Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма и Южный Судан. Что касается Белоруссии, то Рейтер утверждает, что Минск относится к той группе стран, которым планируется предоставить 60 дней на устранение "недостатков" - если они не будут устранены, то США будут вводить частичную приостановку выдачи виз.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html

сша

россия

белоруссия

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в мире, сша, россия, белоруссия, марко рубио