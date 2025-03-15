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ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника за сутки в зоне действия группировки... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:15:00+03:00
2025-03-15T13:15:00+03:00
2025-03-15T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника за сутки в зоне действия группировки превысили 160 военнослужащих, уничтожены два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 160 боевиков и 2 арторудия в зоне действий "Востока" за сутки