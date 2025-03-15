https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005180679.html

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника за сутки в зоне действия группировки... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:15:00+03:00

2025-03-15T13:15:00+03:00

2025-03-15T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника за сутки в зоне действия группировки превысили 160 военнослужащих, уничтожены два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность