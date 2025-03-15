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ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 260 военнослужащих, бронетранспортёр, две станции... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:08:00+03:00
2025-03-15T13:08:00+03:00
2025-03-15T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 260 военнослужащих, бронетранспортёр, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Веролюбовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 260 боевиков и БРТ в зоне действий "Юга" за сутки