https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005179764.html

ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 260 военнослужащих, бронетранспортёр, две станции... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:08:00+03:00

2025-03-15T13:08:00+03:00

2025-03-15T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 260 военнослужащих, бронетранспортёр, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Веролюбовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины