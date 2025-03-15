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ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:06:00+03:00
2025-03-15T13:06:00+03:00
2025-03-15T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 45 боевиков и орудие на Харьковском направлении за сутки