https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005179020.html

ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ потеряли до 45 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:06:00+03:00

2025-03-15T13:06:00+03:00

2025-03-15T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

волчанск

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, харьковская область, вооруженные силы рф