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За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.03.2025 (обновлено: 05:09 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143601.html
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ
Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил взвод охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничном районе Курской области, большая часть... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:04:00+03:00
2025-03-15T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил взвод охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничном районе Курской области, большая часть дронов противника - кустарного производства, сообщили в Минобороны РФ. "Заметив в воздухе самодельный ударный беспилотник самолетного типа, командир взвода охраны дал команду на уничтожение беспилотника. Огнем из стрелкового оружия десантники уничтожили украинскую ударную самоделку. Только за прошедшие сутки взвод охраны и сопровождения, осуществляющий защиту артиллерии ВДВ, уничтожил более 15 беспилотников различного типа, среди которых грузовой гексакоптер типа "Баба-Яга", FPV-дроны, ударные беспилотники самолетного типа и разведывательные квадрокоптеры", - говорится в сообщении. Для защиты от ударных БПЛА и ДРГ противника в подразделениях артиллерии ВДВ действуют группы охраны и сопровождения, которые готовы в любую минуту защитить артиллеристов. Для этого на вооружении десантников есть современное стрелковое оружие и гладкоствольные ружья. "В основном это кустарные дроны, работаем по ним, чтобы наших ребят не обнаружили. Из последних (сбитых БПЛА - ред.) - "Баба-Яга", шесть кустарных, десять FPV и один Mavic", - рассказал пулеметчик взвода охраны с позывным "Моряк".
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безопасность, технологии, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ

Минобороны: за сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил взвод охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничном районе Курской области, большая часть дронов противника - кустарного производства, сообщили в Минобороны РФ.
"Заметив в воздухе самодельный ударный беспилотник самолетного типа, командир взвода охраны дал команду на уничтожение беспилотника. Огнем из стрелкового оружия десантники уничтожили украинскую ударную самоделку. Только за прошедшие сутки взвод охраны и сопровождения, осуществляющий защиту артиллерии ВДВ, уничтожил более 15 беспилотников различного типа, среди которых грузовой гексакоптер типа "Баба-Яга", FPV-дроны, ударные беспилотники самолетного типа и разведывательные квадрокоптеры", - говорится в сообщении.
Для защиты от ударных БПЛА и ДРГ противника в подразделениях артиллерии ВДВ действуют группы охраны и сопровождения, которые готовы в любую минуту защитить артиллеристов. Для этого на вооружении десантников есть современное стрелковое оружие и гладкоствольные ружья.
"В основном это кустарные дроны, работаем по ним, чтобы наших ребят не обнаружили. Из последних (сбитых БПЛА - ред.) - "Баба-Яга", шесть кустарных, десять FPV и один Mavic", - рассказал пулеметчик взвода охраны с позывным "Моряк".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииКурская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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