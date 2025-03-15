https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143601.html
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ
Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил взвод охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничном районе Курской области, большая часть... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:04:00+03:00
2025-03-15T05:04:00+03:00
2025-03-15T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил взвод охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничном районе Курской области, большая часть дронов противника - кустарного производства, сообщили в Минобороны РФ. "Заметив в воздухе самодельный ударный беспилотник самолетного типа, командир взвода охраны дал команду на уничтожение беспилотника. Огнем из стрелкового оружия десантники уничтожили украинскую ударную самоделку. Только за прошедшие сутки взвод охраны и сопровождения, осуществляющий защиту артиллерии ВДВ, уничтожил более 15 беспилотников различного типа, среди которых грузовой гексакоптер типа "Баба-Яга", FPV-дроны, ударные беспилотники самолетного типа и разведывательные квадрокоптеры", - говорится в сообщении. Для защиты от ударных БПЛА и ДРГ противника в подразделениях артиллерии ВДВ действуют группы охраны и сопровождения, которые готовы в любую минуту защитить артиллеристов. Для этого на вооружении десантников есть современное стрелковое оружие и гладкоствольные ружья. "В основном это кустарные дроны, работаем по ним, чтобы наших ребят не обнаружили. Из последних (сбитых БПЛА - ред.) - "Баба-Яга", шесть кустарных, десять FPV и один Mavic", - рассказал пулеметчик взвода охраны с позывным "Моряк".
https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143485.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ
Минобороны: за сутки в курском приграничье уничтожили свыше 15 дронов ВСУ