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Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.03.2025
Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной авиагруппы нанес удар авиационными ракетами по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:02:00+03:00
2025-03-15T05:02:00+03:00
2025-03-15T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной авиагруппы нанес удар авиационными ракетами по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Минобороны: экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье