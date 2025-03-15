https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005143485.html

Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.03.2025

Экипаж Ка-52М нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной авиагруппы нанес удар авиационными ракетами по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:02:00+03:00

2025-03-15T05:02:00+03:00

2025-03-15T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной авиагруппы нанес удар авиационными ракетами по боевикам и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005142111.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)