https://ria.ru/20250315/sochi-2005172675.html

В Сочинском нацпарке тушат пожар на площади около гектара

В Сочинском нацпарке тушат пожар на площади около гектара - РИА Новости, 15.03.2025

В Сочинском нацпарке тушат пожар на площади около гектара

Сухая растительность загорелась на площади около гектара в горах в Хостинском районе Сочи, к тушению пожара привлечён вертолёт, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:58:00+03:00

2025-03-15T11:58:00+03:00

2025-03-15T11:58:00+03:00

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади около гектара в горах в Хостинском районе Сочи, к тушению пожара привлечён вертолёт, сообщает администрация города. "В лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи ликвидируют возгорание сухой растительности. Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет. Огонь распространяется вверх по склону. Общая площадь горения около гектара", - говорится в телеграм-канале мэрии. Отмечается, что ликвидируют пожар 73 человека и 23 единицы спецтехники. Для устранения очагов тления в труднодоступных местах задействован вертолет КА-32, который уже сбросил 25 тонн воды. Как уточнили журналистам в краевом главке МЧС, пожар тушат с привлечением вертолёта Ка-32 на территории Сочинского нацпарка.

https://ria.ru/20241213/zapovednik-1989165168.html

сочи

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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32