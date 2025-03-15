https://ria.ru/20250315/sochi-2005171603.html

Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова

Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова - РИА Новости, 15.03.2025

Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова

Жители многоэтажного дома в Сочи, квартира в котором предположительно принадлежит супруге экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:13:00+03:00

2025-03-15T12:13:00+03:00

2025-03-15T12:13:00+03:00

происшествия

мацеста

олег долматов

сочи

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СОЧИ/МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жители многоэтажного дома в Сочи, квартира в котором предположительно принадлежит супруге экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, фигуранта дела о хищении у Росприроднадзора 370 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, что давно не видели хозяйку, сейчас там одни постояльцы сменяют других. Новиков и экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов обвиняются в мошенничестве на 370 миллионов рублей. Следствие считает, что летом 2015 года Долматов и Новиков решили похитить деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании. Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами, под арест в рамках расследования попали московские и сочинская квартиры, оформленные на его близких. Многоэтажка с открытой придомовой территорией, окруженной лесом и современной инфраструктурой, находится в Хостинском районе курорта близ реки Мацеста. Корреспондент РИА Новости пообщался с соседями супруги Новикова. По их словам, женщина с такой фамилией действительно проживала в одной из квартир, однако охарактеризовать ее семью они не смогли - редко видели. "Они, по-моему, сейчас там не живут", - сказал РИА Новости житель дома, отвечая на вопрос, знаком ли он с семьей Новиковых и проживают ли они сейчас в квартире. Другая соседка рассказала, что в этой квартире постоянно меняются жильцы. "А вы знаете, она пустая, ну, в каком смысле пустая - я не вижу там жильцов, жили люди, но вы знаете, у нас много выехало, а заселяются какие-то новые, меняют, покупают", - рассказала РИА Новости жительница многоэтажки, проживающая там долгое время. Корреспондент агентства также побывал на территории московского ЖК "Суббота", где арестована еще одна квартира семьи. Жилой комплекс расположен в престижном районе столицы - Беговом. Дома там находятся под круглосуточной охраной, а вход на территорию только по ключу через пост охраны. Территория комплекса выполнена в стиле "сталинских высоток" с большим зеленым двором, беседкой и фонтаном.

https://ria.ru/20250307/sochi-2003527058.html

https://ria.ru/20250306/delo-2003324035.html

мацеста

сочи

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в Сочи, где находится квартира, предположительно принадлежащая супруге экс-директора ФЦАО Новикова Жители дома в Сочи, квартира в котором, предположительно, принадлежит супруге экс-директора ФЦАО Новикова, фигуранта дела о хищении у Росприроднадзора 370 млн рублей, рассказали РИА Новости, что давно не видели хозяйку, сейчас там одни постояльцы сменяют других. 2025-03-15T12:13 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мацеста, олег долматов, сочи