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Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова - РИА Новости, 15.03.2025
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12:13 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/sochi-2005171603.html
Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова
Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова - РИА Новости, 15.03.2025
Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова
Жители многоэтажного дома в Сочи, квартира в котором предположительно принадлежит супруге экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:13:00+03:00
2025-03-15T12:13:00+03:00
происшествия
мацеста
олег долматов
сочи
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СОЧИ/МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жители многоэтажного дома в Сочи, квартира в котором предположительно принадлежит супруге экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, фигуранта дела о хищении у Росприроднадзора 370 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, что давно не видели хозяйку, сейчас там одни постояльцы сменяют других. Новиков и экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов обвиняются в мошенничестве на 370 миллионов рублей. Следствие считает, что летом 2015 года Долматов и Новиков решили похитить деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании. Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами, под арест в рамках расследования попали московские и сочинская квартиры, оформленные на его близких. Многоэтажка с открытой придомовой территорией, окруженной лесом и современной инфраструктурой, находится в Хостинском районе курорта близ реки Мацеста. Корреспондент РИА Новости пообщался с соседями супруги Новикова. По их словам, женщина с такой фамилией действительно проживала в одной из квартир, однако охарактеризовать ее семью они не смогли - редко видели. "Они, по-моему, сейчас там не живут", - сказал РИА Новости житель дома, отвечая на вопрос, знаком ли он с семьей Новиковых и проживают ли они сейчас в квартире. Другая соседка рассказала, что в этой квартире постоянно меняются жильцы. "А вы знаете, она пустая, ну, в каком смысле пустая - я не вижу там жильцов, жили люди, но вы знаете, у нас много выехало, а заселяются какие-то новые, меняют, покупают", - рассказала РИА Новости жительница многоэтажки, проживающая там долгое время. Корреспондент агентства также побывал на территории московского ЖК "Суббота", где арестована еще одна квартира семьи. Жилой комплекс расположен в престижном районе столицы - Беговом. Дома там находятся под круглосуточной охраной, а вход на территорию только по ключу через пост охраны. Территория комплекса выполнена в стиле "сталинских высоток" с большим зеленым двором, беседкой и фонтаном.
https://ria.ru/20250307/sochi-2003527058.html
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353
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353
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Дом в Сочи, где находится квартира, предположительно принадлежащая супруге экс-директора ФЦАО Новикова
Жители дома в Сочи, квартира в котором, предположительно, принадлежит супруге экс-директора ФЦАО Новикова, фигуранта дела о хищении у Росприроднадзора 370 млн рублей, рассказали РИА Новости, что давно не видели хозяйку, сейчас там одни постояльцы сменяют других.
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происшествия, мацеста, олег долматов, сочи
Происшествия, Мацеста, Олег Долматов, Сочи
Жители дома в Сочи рассказали о квартире жены экс-директора ФЦАО Новикова

Жители многоэтажки в Сочи давно не видели жену экс-директора ФЦАО Новикова

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СОЧИ/МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жители многоэтажного дома в Сочи, квартира в котором предположительно принадлежит супруге экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, фигуранта дела о хищении у Росприроднадзора 370 миллионов рублей, рассказали РИА Новости, что давно не видели хозяйку, сейчас там одни постояльцы сменяют других.
Новиков и экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов обвиняются в мошенничестве на 370 миллионов рублей. Следствие считает, что летом 2015 года Долматов и Новиков решили похитить деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании.
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Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами, под арест в рамках расследования попали московские и сочинская квартиры, оформленные на его близких.
Многоэтажка с открытой придомовой территорией, окруженной лесом и современной инфраструктурой, находится в Хостинском районе курорта близ реки Мацеста. Корреспондент РИА Новости пообщался с соседями супруги Новикова. По их словам, женщина с такой фамилией действительно проживала в одной из квартир, однако охарактеризовать ее семью они не смогли - редко видели.
"Они, по-моему, сейчас там не живут", - сказал РИА Новости житель дома, отвечая на вопрос, знаком ли он с семьей Новиковых и проживают ли они сейчас в квартире.
Другая соседка рассказала, что в этой квартире постоянно меняются жильцы.
«
"А вы знаете, она пустая, ну, в каком смысле пустая - я не вижу там жильцов, жили люди, но вы знаете, у нас много выехало, а заселяются какие-то новые, меняют, покупают", - рассказала РИА Новости жительница многоэтажки, проживающая там долгое время.
Корреспондент агентства также побывал на территории московского ЖК "Суббота", где арестована еще одна квартира семьи. Жилой комплекс расположен в престижном районе столицы - Беговом. Дома там находятся под круглосуточной охраной, а вход на территорию только по ключу через пост охраны. Территория комплекса выполнена в стиле "сталинских высоток" с большим зеленым двором, беседкой и фонтаном.
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