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В Курахово за месяц изъяли почти 400 снарядов НАТО - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 15.03.2025 (обновлено: 07:09 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/snaryady-2005146929.html
В Курахово за месяц изъяли почти 400 снарядов НАТО
В Курахово за месяц изъяли почти 400 снарядов НАТО - РИА Новости, 15.03.2025
В Курахово за месяц изъяли почти 400 снарядов НАТО
Более 19 тысяч патронов и 377 снарядов производства стран НАТО, брошенных украинскими военными при отступлении из города, изъяли за прошедший месяц в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:04:00+03:00
2025-03-15T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы рф
нато
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КУРАХОВО, 15 мар - РИА Новости. Более 19 тысяч патронов и 377 снарядов производства стран НАТО, брошенных украинскими военными при отступлении из города, изъяли за прошедший месяц в освобожденном Курахово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "За прошедший месяц сотрудниками МВД по ДНР совместно с военной комендатурой ДНР в населенном пункте Курахово в рамках проведения работы по обнаружению боеприпасов было изъято 377 единиц снарядов производства стран НАТО. Также было выявлено и изъято еще 19 257 натовских патронов", - говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудник МВД по ДНР с позывным Шапа рассказал агентству, что схроны с натовским оружием в городе находят ежедневно. "Сотрудниками полиции временного отдела полиции Кураховской ежедневно проводятся мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота боеприпасов, которые были оставлены вооруженными формированием Украины при бегстве из города Курахово. Так ежедневно находятся боеприпасы. Здесь, в частности, предоставлены образцы боеприпасов производства стран НАТО. Все мины с маркировкой. Есть ящики еще опломбированные и невскрытые, то есть они когда бежали, бросали все, что было", - сказал сотрудник полиции. Среди обнаруженного и изъятого вооружения находятся ручные противотанковые гранатометы, сбросы для БПЛА, автоматическая пушка БМП "Бредли", гранаты, мины и патроны разных калибров, перечислил сотрудник МВД. По словам сотрудника полиции, выявленное вооружение впоследствии отправляется в подразделения ВС РФ для нужд спецоперации. Если же боеприпасы представляют угрозу детонации, то они уничтожаются на месте саперами военной комендатуры. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250213/dnr-1999236964.html
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курахово
донецкая народная республика
донецк
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курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы РФ, НАТО
В Курахово за месяц изъяли почти 400 снарядов НАТО

В Курахово за прошедший месяц месяц изъяли 377 снарядов НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
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КУРАХОВО, 15 мар - РИА Новости. Более 19 тысяч патронов и 377 снарядов производства стран НАТО, брошенных украинскими военными при отступлении из города, изъяли за прошедший месяц в освобожденном Курахово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"За прошедший месяц сотрудниками МВД по ДНР совместно с военной комендатурой ДНР в населенном пункте Курахово в рамках проведения работы по обнаружению боеприпасов было изъято 377 единиц снарядов производства стран НАТО. Также было выявлено и изъято еще 19 257 натовских патронов", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Сотрудник МВД по ДНР с позывным Шапа рассказал агентству, что схроны с натовским оружием в городе находят ежедневно.
"Сотрудниками полиции временного отдела полиции Кураховской ежедневно проводятся мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота боеприпасов, которые были оставлены вооруженными формированием Украины при бегстве из города Курахово. Так ежедневно находятся боеприпасы. Здесь, в частности, предоставлены образцы боеприпасов производства стран НАТО. Все мины с маркировкой. Есть ящики еще опломбированные и невскрытые, то есть они когда бежали, бросали все, что было", - сказал сотрудник полиции.
Среди обнаруженного и изъятого вооружения находятся ручные противотанковые гранатометы, сбросы для БПЛА, автоматическая пушка БМП "Бредли", гранаты, мины и патроны разных калибров, перечислил сотрудник МВД.
По словам сотрудника полиции, выявленное вооружение впоследствии отправляется в подразделения ВС РФ для нужд спецоперации. Если же боеприпасы представляют угрозу детонации, то они уничтожаются на месте саперами военной комендатуры.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы РФНАТО
 
 
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