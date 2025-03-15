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В Госдуме ответили на слова Зеленского про окружение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
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17:35 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/slutskij-2005216992.html
В Госдуме ответили на слова Зеленского про окружение ВСУ в Курской области
В Госдуме ответили на слова Зеленского про окружение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
В Госдуме ответили на слова Зеленского про окружение ВСУ в Курской области
Владимиру Зеленскому, по всей видимости, "плевать" на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:35:00+03:00
2025-03-15T17:35:00+03:00
россия
курская область
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимиру Зеленскому, по всей видимости, "плевать" на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Владимир Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину пощадить окруженных украинских военных. "Зеленскому, похоже, плевать и на призывы Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю. Укрофюрер отказывается верить в свое поражение. Однако сам факт обращения американского президента говорит о том, что на Западе уже признают неизбежную победу России", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что чем дольше "европейские ястребы" и "укронацисты" будут выходить из стадии отрицания очевидного, тем больше погибнет людей. По его словам, "Кремль предупредил" о том, что время для группировки ВСУ в Курской области сокращается "как шагреневая кожа". Депутат Госдумы подчеркнул, что либо украинским боевикам должен быть отдан приказ сложить оружие и сдаться в плен, и тогда им будут гарантированы жизнь и достойное обращение, либо к ним будут применяться меры как к террористам, совершим многочисленные преступления против мирных граждан. "Театр абсурда: Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, а Европа требует от России перемирия на условиях укрофюрера… Зеленский, судя по всему, подвел черту под курской операцией - она "свою задачу выполнила". Какую задачу? Стать средством давления и политического торга? Доказательством сил и возможностей ВСУ? Не вышло ни то, ни другое. Полнейший провал по всем направлениям", - добавил парламентарий. Слуцкий считает, что Зеленский фактически подписывает смертный приговор тем украинским военным, кто мог спастись в плену. "Одновременно это и приговор всей прогнившей неонацистской власти. И он, и его европейские покровители сегодня не в том положении, чтобы диктовать условия России", - заключил глава думского комитета. В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250315/zelenskij-2005198296.html
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россия, курская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, госдума рф
Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме ответили на слова Зеленского про окружение ВСУ в Курской области

Слуцкий: Зеленскому "плевать" на готовность РФ проявить гуманизм и добрую волю

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимиру Зеленскому, по всей видимости, "плевать" на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину пощадить окруженных украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
Вчера, 15:31
"Зеленскому, похоже, плевать и на призывы Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю. Укрофюрер отказывается верить в свое поражение. Однако сам факт обращения американского президента говорит о том, что на Западе уже признают неизбежную победу России", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что чем дольше "европейские ястребы" и "укронацисты" будут выходить из стадии отрицания очевидного, тем больше погибнет людей. По его словам, "Кремль предупредил" о том, что время для группировки ВСУ в Курской области сокращается "как шагреневая кожа". Депутат Госдумы подчеркнул, что либо украинским боевикам должен быть отдан приказ сложить оружие и сдаться в плен, и тогда им будут гарантированы жизнь и достойное обращение, либо к ним будут применяться меры как к террористам, совершим многочисленные преступления против мирных граждан.
"Театр абсурда: Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, а Европа требует от России перемирия на условиях укрофюрера… Зеленский, судя по всему, подвел черту под курской операцией - она "свою задачу выполнила". Какую задачу? Стать средством давления и политического торга? Доказательством сил и возможностей ВСУ? Не вышло ни то, ни другое. Полнейший провал по всем направлениям", - добавил парламентарий.
Слуцкий считает, что Зеленский фактически подписывает смертный приговор тем украинским военным, кто мог спастись в плену. "Одновременно это и приговор всей прогнившей неонацистской власти. И он, и его европейские покровители сегодня не в том положении, чтобы диктовать условия России", - заключил глава думского комитета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов
Вчера, 01:40
В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о Курской области посылом Западу
Вчера, 00:13
 
РоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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