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На стендап-комика Артемия Останина возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2025
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22:37 15.03.2025 (обновлено: 22:59 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/sk-2005249167.html
На стендап-комика Артемия Останина возбудили уголовное дело
На стендап-комика Артемия Останина возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2025
На стендап-комика Артемия Останина возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в Telegram-канале."По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.Как отмечает столичный СК, в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Указанное выступление было опубликовано в интернете.В ведомстве добавили, что следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На стендап-комика Артемия Останина возбудили уголовное дело

На стендап-комика Останина завели дело из-за оскорблений в адрес участника СВО

© Фото : , соцсетиКомик Артемий Останин
Комик Артемий Останин - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : , соцсети
Комик Артемий Останин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
"По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.
Как отмечает столичный СК, в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Указанное выступление было опубликовано в интернете.
В ведомстве добавили, что следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.
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