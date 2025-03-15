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Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти - РИА Новости, 15.03.2025
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23:53 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/siriya-2005255905.html
Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти
Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти - РИА Новости, 15.03.2025
Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти
Число погибших при взрыве в хозяйственной лавке в сирийском городе Латакия увеличилось до десяти, пострадали 14 человек, сообщило управление гражданской обороны РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:53:00+03:00
2025-03-15T23:53:00+03:00
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Число погибших при взрыве в хозяйственной лавке в сирийском городе Латакия увеличилось до десяти, пострадали 14 человек, сообщило управление гражданской обороны Сирии.Ранее сообщалось о трех погибших."Число погибших в результате взрыва в хозяйственной лавке в городе Латакия выросло до десяти, среди них три женщины и две девочки. Еще трое погибших не опознаны. Пострадали 14 человек, включая четырех детей", - говорится в заявлении гражданской обороны.
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в мире, латакия (город), сирия
В мире, Латакия (город), Сирия
Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти

Число погибших при взрыве в лавке в сирийской Латакии выросло до десяти

© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Число погибших при взрыве в хозяйственной лавке в сирийском городе Латакия увеличилось до десяти, пострадали 14 человек, сообщило управление гражданской обороны Сирии.
Ранее сообщалось о трех погибших.
"Число погибших в результате взрыва в хозяйственной лавке в городе Латакия выросло до десяти, среди них три женщины и две девочки. Еще трое погибших не опознаны. Пострадали 14 человек, включая четырех детей", - говорится в заявлении гражданской обороны.
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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В миреЛатакия (город)Сирия
 
 
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