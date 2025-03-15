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В Лондоне врачам запретили носить пропалестинскую символику - РИА Новости, 15.03.2025
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17:04 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/simvolika-2005211316.html
В Лондоне врачам запретили носить пропалестинскую символику
В Лондоне врачам запретили носить пропалестинскую символику - РИА Новости, 15.03.2025
В Лондоне врачам запретили носить пропалестинскую символику
Сотрудникам некоторых больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" пациентов, сообщает... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:04:00+03:00
2025-03-15T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудникам некоторых больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" пациентов, сообщает британская газета Telegraph. "Сотрудникам некоторых крупнейших лондонских больниц службы здравоохранения Англии запретили носить палестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" уязвимых пациентов", - говорится в публикации. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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в мире, израиль, лондон, англия, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Лондон, Англия, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В Лондоне врачам запретили носить пропалестинскую символику

Telegraph: персоналу больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники в Лондоне
Медицинские работники в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудникам некоторых больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" пациентов, сообщает британская газета Telegraph.
"Сотрудникам некоторых крупнейших лондонских больниц службы здравоохранения Англии запретили носить палестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" уязвимых пациентов", - говорится в публикации.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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В миреИзраильЛондонАнглияСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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