В Лондоне врачам запретили носить пропалестинскую символику
Telegraph: персоналу больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику
© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудникам некоторых больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" пациентов, сообщает британская газета Telegraph.
"Сотрудникам некоторых крупнейших лондонских больниц службы здравоохранения Англии запретили носить палестинскую символику после жалоб на то, что она "расстраивает и запугивает" уязвимых пациентов", - говорится в публикации.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.