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Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/shantazh-2005177415.html
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей
Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:45:00+03:00
2025-03-15T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего, вероятно, для шантажа, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Казачья Локня Наталья Мороз. "Документы проверяли, родственников …, есть ли кто в полиции, служит ли в армии кто, воюет ли кто. Есть ли кто на атомной (станции – ред.) работающий, кто на важных предприятиях работает. Такая информация им нужны была … Чтоб шантажировать, скорее всего", - сказала собеседница агентства. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
курская область
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей

ВСУ собирали у жителей Курской области данные о месте работы для шантажа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Курской области
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего, вероятно, для шантажа, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Казачья Локня Наталья Мороз.
"Документы проверяли, родственников …, есть ли кто в полиции, служит ли в армии кто, воюет ли кто. Есть ли кто на атомной (станции – ред.) работающий, кто на важных предприятиях работает. Такая информация им нужны была … Чтоб шантажировать, скорее всего", - сказала собеседница агентства.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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