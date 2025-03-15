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Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей
Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:45:00+03:00
2025-03-15T12:45:00+03:00
2025-03-15T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего, вероятно, для шантажа, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Казачья Локня Наталья Мороз. "Документы проверяли, родственников …, есть ли кто в полиции, служит ли в армии кто, воюет ли кто. Есть ли кто на атомной (станции – ред.) работающий, кто на важных предприятиях работает. Такая информация им нужны была … Чтоб шантажировать, скорее всего", - сказала собеседница агентства. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей
ВСУ собирали у жителей Курской области данные о месте работы для шантажа