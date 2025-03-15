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Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей

Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей - РИА Новости, 15.03.2025

Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей

Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:45:00+03:00

2025-03-15T12:45:00+03:00

2025-03-15T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Боевики ВСУ собирали у жителей оккупированных сел Курской области данные о месте работы их родственников, а также наличии у них статуса военнослужащего, вероятно, для шантажа, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Казачья Локня Наталья Мороз. "Документы проверяли, родственников …, есть ли кто в полиции, служит ли в армии кто, воюет ли кто. Есть ли кто на атомной (станции – ред.) работающий, кто на важных предприятиях работает. Такая информация им нужны была … Чтоб шантажировать, скорее всего", - сказала собеседница агентства. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

курская область

суджанский район

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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)