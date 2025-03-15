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Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде - РИА Новости, 15.03.2025
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16:07 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/serbija-2005202105.html
Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде
Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде - РИА Новости, 15.03.2025
Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич осудила построение у одного из факультетов Белградского университета ветеранов элитной 63-й парашютной... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:07:00+03:00
2025-03-15T16:07:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
югославия
ана брнабич
александр вучич
белградский университет
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич осудила построение у одного из факультетов Белградского университета ветеранов элитной 63-й парашютной бригады армии Сербии, которые поддержали протестующих студентов в субботу в день массового и несогласованного протеста. Ветераны 63-й бригады, известной по участию во всех конфликтах в бывшей Югославии, в красных беретах построились в субботу у здания Природно-математического факультета (ПМФ) в центре Белграда под аплодисменты студентов, чтобы их поддержать. В соцсетях разошлось видео как построенные ветераны- десантники прочитали хором "Отче наш" и направились пешком в сторону сербского парламента. Студенты одобрительно скандировали им "Качай!". "Белградский университет, ПМФ - очаг знаний, науки, исследований экспериментов и осмысления мира и явлений природы, фундаментальных наук... Сегодня. Последняя подготовка к ненасильственному протесту. Все указывает на мир, понимание и терпимость. Нет слов, насколько я огорчена, до чего дошел наш университет. Браво ректор, браво деканы", - саркастически написала Брнабич в соцсети Х и приложила видео построения ветеранов-десантников. Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющим выкриками и свистом. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом. В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
https://ria.ru/20250315/traktory-2005197973.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005180839.html
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в мире, сербия, белград (город), югославия, ана брнабич, александр вучич, белградский университет
В мире, Сербия, Белград (город), Югославия, Ана Брнабич, Александр Вучич, Белградский университет
Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде

Брнабич осудила ветеранов ВДВ Сербии за поддержку протестующих студентов

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич осудила построение у одного из факультетов Белградского университета ветеранов элитной 63-й парашютной бригады армии Сербии, которые поддержали протестующих студентов в субботу в день массового и несогласованного протеста.
Ветераны 63-й бригады, известной по участию во всех конфликтах в бывшей Югославии, в красных беретах построились в субботу у здания Природно-математического факультета (ПМФ) в центре Белграда под аплодисменты студентов, чтобы их поддержать. В соцсетях разошлось видео как построенные ветераны- десантники прочитали хором "Отче наш" и направились пешком в сторону сербского парламента. Студенты одобрительно скандировали им "Качай!".
Колонна из ста тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Протестующие в Сербии фермеры отправились в центр Белграда
Вчера, 15:25
"Белградский университет, ПМФ - очаг знаний, науки, исследований экспериментов и осмысления мира и явлений природы, фундаментальных наук... Сегодня. Последняя подготовка к ненасильственному протесту. Все указывает на мир, понимание и терпимость. Нет слов, насколько я огорчена, до чего дошел наш университет. Браво ректор, браво деканы", - саркастически написала Брнабич в соцсети Х и приложила видео построения ветеранов-десантников.
Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющим выкриками и свистом.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.
МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.
Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде протестующие перекрыли улицы возле администрации Вучича
Вчера, 13:19
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.
Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.
Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.
Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Сербии задержали шесть оппозиционеров за призывы к перевороту
14 марта, 21:39
 
В миреСербияБелград (город)ЮгославияАна БрнабичАлександр ВучичБелградский университет
 
 
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