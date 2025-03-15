https://ria.ru/20250315/serbija-2005202105.html

Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде

Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде - РИА Новости, 15.03.2025

Брнабич осудила поддержку ветеранами ВДВ протестов в Белграде

Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич осудила построение у одного из факультетов Белградского университета ветеранов элитной 63-й парашютной... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:07:00+03:00

2025-03-15T16:07:00+03:00

2025-03-15T16:07:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич осудила построение у одного из факультетов Белградского университета ветеранов элитной 63-й парашютной бригады армии Сербии, которые поддержали протестующих студентов в субботу в день массового и несогласованного протеста. Ветераны 63-й бригады, известной по участию во всех конфликтах в бывшей Югославии, в красных беретах построились в субботу у здания Природно-математического факультета (ПМФ) в центре Белграда под аплодисменты студентов, чтобы их поддержать. В соцсетях разошлось видео как построенные ветераны- десантники прочитали хором "Отче наш" и направились пешком в сторону сербского парламента. Студенты одобрительно скандировали им "Качай!". "Белградский университет, ПМФ - очаг знаний, науки, исследований экспериментов и осмысления мира и явлений природы, фундаментальных наук... Сегодня. Последняя подготовка к ненасильственному протесту. Все указывает на мир, понимание и терпимость. Нет слов, насколько я огорчена, до чего дошел наш университет. Браво ректор, браво деканы", - саркастически написала Брнабич в соцсети Х и приложила видео построения ветеранов-десантников. Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющим выкриками и свистом. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом. В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250315/traktory-2005197973.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005180839.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

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в мире, сербия, белград (город), югославия, ана брнабич, александр вучич, белградский университет