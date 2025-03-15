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Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 15.03.2025 (обновлено: 13:44 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/samolet-2005178769.html
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2025
Российские военные сбили украинский МиГ-29
ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:04:00+03:00
2025-03-15T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ."ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Безопасность
Российские военные сбили украинский МиГ-29

Минобороны России: ВКС в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

© AP Photo / LIBKOSИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.
"ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29Безопасность
 
 
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