https://ria.ru/20250315/samolet-2005178769.html
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Российские военные сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2025
Российские военные сбили украинский МиГ-29
ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:04:00+03:00
2025-03-15T13:04:00+03:00
2025-03-15T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ."ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Безопасность
Российские военные сбили украинский МиГ-29
Минобороны России: ВКС в воздушном бою сбили украинский МиГ-29