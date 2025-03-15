Избирком Румынии утвердил кандидатуру лидера AUR на президентских выборах
Избирком Румынии утвердил кандидатуру лидера AUR Симиона на выборах президента
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 15 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Румынии партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион объявил, что его кандидатура утверждена избиркомом Румынии для участия в президентских выборах.
Политик подал в пятницу документы в Центральное избирательное бюро для участия в президентских выборах в Румынии, он заявил журналистам, что представленная им документация полностью соответствует требованиям избирательного законодательства. Члены избиркома приняли документы без нареканий. За несколько дней сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей при необходимых 200 тысячах, указанных в законодательстве.
"Мы прошли подтверждение в Центральном избирательном бюро, теперь посмотрим, пройдем ли мы Конституционный суд и вернемся к демократии", - написал политик на своей странице в социальной сети Facebook*.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый Кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
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