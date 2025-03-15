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Избирком Румынии не допустил Шошоакэ к выборам президента - РИА Новости, 15.03.2025
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11:57 15.03.2025 (обновлено: 12:35 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005172583.html
Избирком Румынии не допустил Шошоакэ к выборам президента
Избирком Румынии не допустил Шошоакэ к выборам президента - РИА Новости, 15.03.2025
Избирком Румынии не допустил Шошоакэ к выборам президента
Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру лидера партии S.O.S. România, сенатора парламента Дианы Шошоакэ, на предстоящих президентских... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:57:00+03:00
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БУХАРЕСТ, 15 мар — РИА Новости. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру лидера партии S.O.S. România, сенатора парламента Дианы Шошоакэ, на предстоящих президентских выборах, запланированных на 4 мая."Решение по отклонению заявки Шошоакэ принято с перевесом в семь голосов: десять членов избирательной комиссии проголосовали за отклонение кандидатуры, трое высказались за ее одобрение", - говорится в сообщении Центрального избирательного бюро.Решение комиссии может быть обжаловано в Конституционном суде, который должен вынести окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни.Диана Шошоакэ подала свою кандидатуру в BEC 13 марта, прибыв на регистрацию в боксерских перчатках, заявив, что пришла "сражаться с системой". Это уже вторая попытка Шошоакэ участвовать в президентских выборах; в октябре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал ее кандидатуру, ссылаясь на нарушения, связанные с ее публичными заявлениями и действиями, "которые противоречили конституционным ценностям страны".
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в мире, румыния, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2024
Избирком Румынии не допустил Шошоакэ к выборам президента

Избирком Румынии не допустил сенатора парламента Шошоакэ к выборам президента

© AP Photo / Andreea AlexandruСенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ
Сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
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БУХАРЕСТ, 15 мар — РИА Новости. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру лидера партии S.O.S. România, сенатора парламента Дианы Шошоакэ, на предстоящих президентских выборах, запланированных на 4 мая.
"Решение по отклонению заявки Шошоакэ принято с перевесом в семь голосов: десять членов избирательной комиссии проголосовали за отклонение кандидатуры, трое высказались за ее одобрение", - говорится в сообщении Центрального избирательного бюро.
Решение комиссии может быть обжаловано в Конституционном суде, который должен вынести окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни.
Диана Шошоакэ подала свою кандидатуру в BEC 13 марта, прибыв на регистрацию в боксерских перчатках, заявив, что пришла "сражаться с системой". Это уже вторая попытка Шошоакэ участвовать в президентских выборах; в октябре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал ее кандидатуру, ссылаясь на нарушения, связанные с ее публичными заявлениями и действиями, "которые противоречили конституционным ценностям страны".
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