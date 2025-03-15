Избирком Румынии не допустил Шошоакэ к выборам президента
Избирком Румынии не допустил сенатора парламента Шошоакэ к выборам президента
© AP Photo / Andreea AlexandruСенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ
© AP Photo / Andreea Alexandru
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БУХАРЕСТ, 15 мар — РИА Новости. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру лидера партии S.O.S. România, сенатора парламента Дианы Шошоакэ, на предстоящих президентских выборах, запланированных на 4 мая.
"Решение по отклонению заявки Шошоакэ принято с перевесом в семь голосов: десять членов избирательной комиссии проголосовали за отклонение кандидатуры, трое высказались за ее одобрение", - говорится в сообщении Центрального избирательного бюро.
Решение комиссии может быть обжаловано в Конституционном суде, который должен вынести окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни.
Диана Шошоакэ подала свою кандидатуру в BEC 13 марта, прибыв на регистрацию в боксерских перчатках, заявив, что пришла "сражаться с системой". Это уже вторая попытка Шошоакэ участвовать в президентских выборах; в октябре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал ее кандидатуру, ссылаясь на нарушения, связанные с ее публичными заявлениями и действиями, "которые противоречили конституционным ценностям страны".
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