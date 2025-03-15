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США вводят визовые санкции против тайских чиновников, заявил Рубио - РИА Новости, 15.03.2025
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04:43 15.03.2025 (обновлено: 04:44 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/rubio-2005143208.html
США вводят визовые санкции против тайских чиновников, заявил Рубио
США вводят визовые санкции против тайских чиновников, заявил Рубио - РИА Новости, 15.03.2025
США вводят визовые санкции против тайских чиновников, заявил Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений для действующих и бывших должностных лиц правительства Таиланда, которые, как... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:43:00+03:00
2025-03-15T04:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений для действующих и бывших должностных лиц правительства Таиланда, которые, как утверждается, были причастны к "принудительному возвращению" уйгуров в Китай. Газета Bangkok Post 28 февраля сообщила, что тайское правительство отправило в Китай 40 уйгуров, которые нелегально въехали в страну в 2014 году. После ареста они провели более 10 лет в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Депортация состоялась по соглашению между правительствами Таиланда и Китая. Китайская сторона гарантировала гуманное обращение с депортированными. Тайские власти сразу после депортации заявили, что депортированные вернулись к своим семьям и находятся на свободе, а также пообещали, что в последующие месяцы по договоренности с китайской стороной будут организованы инспекционные поездки делегаций высокого уровня в Синьцзян-Уйгурский автономный район для проверки состояния и местонахождения депортированных. "Сегодня я объявляю о введении новой политики визовых ограничений... Я незамедлительно приступаю к реализации этой политики, предпринимая меры по введению визовых ограничений в отношении нынешних и бывших должностных лиц правительства Таиланда, ответственных или причастных к принудительному возвращению 40 уйгуров из Таиланда 27 февраля", - сказал Марко Рубио. В заявлении, опубликованном государственным департаментом, также подчеркивается, что США выступают против любых попыток Китая оказывать давление на правительства других стран с целью заставить их депортировать уйгуров и другие меньшинства в КНР. Согласно новой политике, меры будут применяться ко всем, кто причастен к "принудительному возвращению" уйгуров или представителей других этнических или религиозных групп, "нуждающихся в защите", в Китай. В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005136398.html
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в мире, китай, таиланд, сша, марко рубио, оон
В мире, Китай, Таиланд, США, Марко Рубио, ООН
США вводят визовые санкции против тайских чиновников, заявил Рубио

Рубио: США вводят санкции против тайских чиновников из-за депортации уйгуров

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений для действующих и бывших должностных лиц правительства Таиланда, которые, как утверждается, были причастны к "принудительному возвращению" уйгуров в Китай.
Газета Bangkok Post 28 февраля сообщила, что тайское правительство отправило в Китай 40 уйгуров, которые нелегально въехали в страну в 2014 году. После ареста они провели более 10 лет в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Депортация состоялась по соглашению между правительствами Таиланда и Китая. Китайская сторона гарантировала гуманное обращение с депортированными. Тайские власти сразу после депортации заявили, что депортированные вернулись к своим семьям и находятся на свободе, а также пообещали, что в последующие месяцы по договоренности с китайской стороной будут организованы инспекционные поездки делегаций высокого уровня в Синьцзян-Уйгурский автономный район для проверки состояния и местонахождения депортированных.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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"Сегодня я объявляю о введении новой политики визовых ограничений... Я незамедлительно приступаю к реализации этой политики, предпринимая меры по введению визовых ограничений в отношении нынешних и бывших должностных лиц правительства Таиланда, ответственных или причастных к принудительному возвращению 40 уйгуров из Таиланда 27 февраля", - сказал Марко Рубио.
В заявлении, опубликованном государственным департаментом, также подчеркивается, что США выступают против любых попыток Китая оказывать давление на правительства других стран с целью заставить их депортировать уйгуров и другие меньшинства в КНР. Согласно новой политике, меры будут применяться ко всем, кто причастен к "принудительному возвращению" уйгуров или представителей других этнических или религиозных групп, "нуждающихся в защите", в Китай.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
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