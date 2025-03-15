https://ria.ru/20250315/rossiya-2005079457.html

Россия сражается с потрошителями младенцев

Россия сражается с потрошителями младенцев - РИА Новости, 15.03.2025

Россия сражается с потрошителями младенцев

На этой неделе при пересечении украинско-польской границы была задержана гражданка Украины Ксения П., торговавшая человеческими органами. Суд в Казахстане... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:00:00+03:00

2025-03-15T08:00:00+03:00

2025-03-15T08:02:00+03:00

аналитика

россия

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европарламент

верховная рада украины

виктор ющенко

еврокомиссия

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На этой неделе при пересечении украинско-польской границы была задержана гражданка Украины Ксения П., торговавшая человеческими органами. Суд в Казахстане несколько лет назад подтвердил все обвинения и назначил ей наказание в виде двенадцати лет лишения свободы. Юстиция доказала, что украинка продала 56 (пятьдесят шесть) почек, вырезанных у граждан Таиланда, Армении и ряда других стран (России в списке нет), как и у соотечественников самой Ксении П.Весьма дружественное киевским властям и совсем не дружественное нам агентство Рейтер, сообщение которого цитируется выше, не делает ни выводов, ни рассказывает предысторию происшедшего. А она — небезынтересна. И дает представление о том, с чем и с кем, пусть и косвенно, мы сражаемся в зоне спецоперации в Донбассе.Первые и очень скупые сведения о том, что Украина становится одним из центров по торговле человеческими органами, государством, где так называемая черная трансплантология уже цветет махровым цветом, появились в период президентства Виктора Ющенко. Факты были настолько вопиющими, что ими заинтересовался даже Европарламент. Депутаты задавали вопросы тогдашнему составу Еврокомиссии. Получили ли они ответы, неизвестно, но содержание того, что интересовало депутатский корпус, пробирает от ужаса до мозга костей.Например, в Харькове новорожденных отбирали у матерей, говоря тем, что дети "умерли". При этом убитым горем родителям не позволяли взглянуть ни на их "скончавшихся" малышей, ни даже их похоронить. Когда же все-таки эти родители добились эксгумации где-то и кем-то похороненных без их ведома младенцев, выяснилось, что у детей нет жизненно важных органов. Кроме того, у них отсутствовали и стволовые клетки, которые в тот момент частью медицинского сообщества рассматривались как панацея от ряда хронических недугов. В вопросах, адресованных Еврокомиссии, значилась и цифра. Только в одном случае упомянутой харьковской клиники речь могла идти о 300 (трехстах) едва родившихся малышах.Один, два, три и даже десять случаев подобных драм можно списать на "халатность" и гнусное состояние системы пренатального и натального здравоохранения. Но когда речь идет о сотнях выпотрошенных младенцев, тут справедливо сказать о конвейере поставок органов и стволовых клеток. И следовательно — о том, что этим занимается мафия. Организованные преступные группировки. Синдикаты, которые объединяют медперсонал роддомов, хирургов-трансплантологов, систему доставки требуемого товара до клиентуры. Это страшное, кровавое, бесчеловечное, полностью дегуманизированное преступление. Которое было поставлено на поток.Хотя почему было, почему в прошедшем времени?Эти деяния — хроника того, что происходит в Незалежной и сегодня. Органы для пересадки тем, кто заказывал себе новые почки, сердце, печень или легкие, брались у погибших (так официально, но, скорее всего, у тяжелораненых) вэсэушников в течение всех лет спецоперации. Куда и как эти органы уходили, кто получал их для трансплантации, а кто за эти органы платил, чтобы ему сделали пересадку, естественно, установить невозможно. Известно, что лишь месяц назад подобная практика изъятия легких, сердца, почек, печени и других жизненно важных органов была формально запрещена.То, что она может продолжаться неформально, в нарушение запрета, подтверждают факты и свидетельства. Еще в 2021-м Верховная рада приняла закон, который существенно упростил процедуру изъятия (а значит, и последующей торговли) органов у потенциальных доноров. С этого момента — то есть уже четыре года — при проведении подобных трансплантологических хирургических вмешательств не требуется письменного и нотариально заверенного согласия ни самого потенциального донора, ни его родных. Согласие — несогласие, заверенное — не заверенное, какая, в сущности, разница, если и когда подобный конвейер функционировал, функционирует и функционировать должен? Деньги идут тем, кто поставки организовал, все остальное — частные и совсем не обязательные сантименты.Эти сантименты неинтересны ни самим украинкам и украинцам, ни тем более общеевропейцам и общеевропейкам. Пусть Интерпол пыхтит, обрабатывая ордера на арест торговцев и торговок подобного рода товаром.Пятьдесят шесть почек, доставку которых до конечного клиента организовала украинка Ксения П., триста младенцев, которых выпотрошили, чтобы достать из них стволовые клетки, — какое все это имеет значение, если прибыль конечных бенефициаров исчисляется миллиардами? Хоть в долларах, хоть в евро.Вам нужны анатомические материалы, вас интересуют результаты экспериментов в этой сфере, вам требуется трансплантация жизненно важных органов?Вам все это за соответствующий гонорар сделано будет. Без сучка и без задоринки. Это рынок, капитализм, свободное предпринимательство и прогресс науки. В украинском понимании. В украинском изводе.Сегодня единственные, кто против использования людей как запчастей для более богатых людей, — русские воины на ЛБС. Российское общество. Наш МИД. Москва. Кремль.И если до сих пор вы задавали себе вопрос, с чем же и кем же мы все-таки сражаемся в зоне СВО, то вот вам ответ: мы сражаемся с теми, кто готов потрошить младенцев и взрослых — за деньги, поскольку кому-то где-то понадобились их жизненно важные органы и стволовые клетки.

https://ria.ru/20250211/rossija-1998537173.html

https://ria.ru/20250124/ukraina-1995241846.html

https://ria.ru/20250211/transplantologiya-1998529241.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998532316.html

https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998532467.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, европарламент, верховная рада украины, виктор ющенко, еврокомиссия