https://ria.ru/20250315/roskosmos-2005139772.html

Роскосмос сообщил о выходе корабля Crew Dragon на заданную орбиту

Роскосмос сообщил о выходе корабля Crew Dragon на заданную орбиту - РИА Новости, 15.03.2025

Роскосмос сообщил о выходе корабля Crew Dragon на заданную орбиту

Выведение на заданную орбиту космического корабля Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту прошло штатно, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выведение на заданную орбиту космического корабля Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту прошло штатно, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. Ранее космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту стартовал к МКС, он же вернет застрявших на станции на 9 месяцев астронавтов, из-за которых президент США Дональд Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена. Кроме Пескова в составе экипажа астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. "Выведение корабля Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты - штатно", - говорится в сообщении. Отмечается, что стыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 16 марта в 06.30 мск. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Трамп ранее обвинил в случившемся своего предшественника Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Трамп заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью. О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, было объявлено в декабре прошлого года. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября, за месяц до этого станцию покинул корабль Starliner, но без экипажа.

https://ria.ru/20250314/roskosmos-2005105899.html

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