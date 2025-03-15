Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на более чем 10 млрд руб
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале.
"Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более десяти миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (Главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками", — говорится в релизе.
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По версии следствия, с 2018 по 2023 год участники преступного сообщества распространяли запрещенные вещества в нескольких регионах через интернет-магазин.
"В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки", — уточнили в службе.
Затем злоумышленники перечисляли средства на "промежуточные" кошельки, обналичивали деньги через "дроповые" карты и распределяли их между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации выявили с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн".
Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества".