https://ria.ru/20250315/rosfinmonitoring-2005168919.html

Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей

Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей - РИА Новости, 15.03.2025

Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей

Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:18:00+03:00

2025-03-15T11:18:00+03:00

2025-03-15T12:26:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

технологии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале."Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более десяти миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (Главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками", — говорится в релизе.По версии следствия, с 2018 по 2023 год участники преступного сообщества распространяли запрещенные вещества в нескольких регионах через интернет-магазин."В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки", — уточнили в службе.Затем злоумышленники перечисляли средства на "промежуточные" кошельки, обналичивали деньги через "дроповые" карты и распределяли их между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации выявили с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн".Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества".

https://ria.ru/20250220/tsb-2000521371.html

https://ria.ru/20250220/arest-2000453109.html

https://ria.ru/20250130/medvedev-1996453663.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии