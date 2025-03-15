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Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей - РИА Новости, 15.03.2025
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11:18 15.03.2025 (обновлено: 12:26 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/rosfinmonitoring-2005168919.html
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей - РИА Новости, 15.03.2025
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей
Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:18:00+03:00
2025-03-15T12:26:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
технологии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале."Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более десяти миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (Главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками", — говорится в релизе.По версии следствия, с 2018 по 2023 год участники преступного сообщества распространяли запрещенные вещества в нескольких регионах через интернет-магазин."В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки", — уточнили в службе.Затем злоумышленники перечисляли средства на "промежуточные" кошельки, обналичивали деньги через "дроповые" карты и распределяли их между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации выявили с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн".Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества".
https://ria.ru/20250220/tsb-2000521371.html
https://ria.ru/20250220/arest-2000453109.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Технологии
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей

Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на более чем 10 млрд руб

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале.
"Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более десяти миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (Главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками", — говорится в релизе.
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По версии следствия, с 2018 по 2023 год участники преступного сообщества распространяли запрещенные вещества в нескольких регионах через интернет-магазин.
"В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки", — уточнили в службе.
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Затем злоумышленники перечисляли средства на "промежуточные" кошельки, обналичивали деньги через "дроповые" карты и распределяли их между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации выявили с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн".
Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества".
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияТехнологии
 
 
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