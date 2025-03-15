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В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине

В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине - РИА Новости, 15.03.2025

В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине

Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:00:00+03:00

2025-03-15T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.Бригада в составе фельдшера, врача анестезиолога-реаниматолога и водителя возвращалась с вызова, где произошло серьезное ДТП."На обратном пути к базе врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорожденного, после чего было принято решение переместить их на носилки и перенести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи", — говорится в релизе.В салоне главной задачей для врачей стало не дать охладиться ребенку. Только после того, как малыша положили на живот матери, они перерезали пуповину с соблюдением всех правил. Вскоре мать и ребенка доставили в родильный дом ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. Родился мальчик с весом 3880 граммов, семья уже готовится к выписке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва