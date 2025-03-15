https://ria.ru/20250315/rody-2005201314.html
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине - РИА Новости, 15.03.2025
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине
Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:00:00+03:00
2025-03-15T16:00:00+03:00
2025-03-15T17:07:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005202446_0:371:692:760_1920x0_80_0_0_60ff0ae9074d51dbc5baed02fbe45f53.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.Бригада в составе фельдшера, врача анестезиолога-реаниматолога и водителя возвращалась с вызова, где произошло серьезное ДТП."На обратном пути к базе врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорожденного, после чего было принято решение переместить их на носилки и перенести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи", — говорится в релизе.В салоне главной задачей для врачей стало не дать охладиться ребенку. Только после того, как малыша положили на живот матери, они перерезали пуповину с соблюдением всех правил. Вскоре мать и ребенка доставили в родильный дом ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. Родился мальчик с весом 3880 граммов, семья уже готовится к выписке.
https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005202446_0:306:692:825_1920x0_80_0_0_0f468c0dd1493f9ca53e0beaabd55400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале
.
Бригада в составе фельдшера, врача анестезиолога-реаниматолога и водителя возвращалась с вызова, где произошло серьезное ДТП.
"На обратном пути к базе врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорожденного, после чего было принято решение переместить их на носилки и перенести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи", — говорится в релизе.
В салоне главной задачей для врачей стало не дать охладиться ребенку. Только после того, как малыша положили на живот матери, они перерезали пуповину с соблюдением всех правил.
Вскоре мать и ребенка доставили в родильный дом ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. Родился мальчик с весом 3880 граммов, семья уже готовится к выписке.