Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:00 15.03.2025 (обновлено: 17:07 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/rody-2005201314.html
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине - РИА Новости, 15.03.2025
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине
Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:00:00+03:00
2025-03-15T17:07:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005202446_0:371:692:760_1920x0_80_0_0_60ff0ae9074d51dbc5baed02fbe45f53.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.Бригада в составе фельдшера, врача анестезиолога-реаниматолога и водителя возвращалась с вызова, где произошло серьезное ДТП."На обратном пути к базе врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорожденного, после чего было принято решение переместить их на носилки и перенести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи", — говорится в релизе.В салоне главной задачей для врачей стало не дать охладиться ребенку. Только после того, как малыша положили на живот матери, они перерезали пуповину с соблюдением всех правил. Вскоре мать и ребенка доставили в родильный дом ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. Родился мальчик с весом 3880 граммов, семья уже готовится к выписке.
https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005202446_0:306:692:825_1920x0_80_0_0_0f468c0dd1493f9ca53e0beaabd55400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва
В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине

В Москве врачи скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы

© Московская медицинаВрачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, которая начала рожать в машине. Кадр видео
Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, которая начала рожать в машине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Московская медицина
Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, которая начала рожать в машине. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины, начавшей рожать в машине, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.
Бригада в составе фельдшера, врача анестезиолога-реаниматолога и водителя возвращалась с вызова, где произошло серьезное ДТП.
"На обратном пути к базе врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорожденного, после чего было принято решение переместить их на носилки и перенести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи", — говорится в релизе.
В салоне главной задачей для врачей стало не дать охладиться ребенку. Только после того, как малыша положили на живот матери, они перерезали пуповину с соблюдением всех правил.
Вскоре мать и ребенка доставили в родильный дом ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. Родился мальчик с весом 3880 граммов, семья уже готовится к выписке.
Врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой спасли беременную пациентку с редкой патологией - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Москве врачи спасли беременную женщину с редчайшей патологией
21 ноября 2024, 09:21
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала