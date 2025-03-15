Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 15.03.2025 (обновлено: 23:27 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/rjazan-2005230199.html
Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех
Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.03.2025
Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех
Число погибших в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области увеличилось до четырех, сообщила Госавтоинспекция региона в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:38:00+03:00
2025-03-15T23:27:00+03:00
происшествия
авто
рязанская область
гибдд мвд рф
hyundai creta
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005221399_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_7837ec1c2fa8498c9c67b93424135518.jpg
РЯЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области увеличилось до четырех, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.&quot;По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 &quot;Урал&quot; скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Как отмечается в Telegram-канале прокуратуры Рязанской области, в момент ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями. Правоохранительные органы организовали проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.Ранее в субботу ГАИ сообщала, что примерно в 14:50 мск на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Путятинском районе Рязанской области произошло столкновение Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112.Госавтоинспекция Рязанской области в субботу предупреждала, что на автодороге М-5 "Урал" в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Шацком районах отмечается обильный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий водителям рекомендовалось воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.
https://ria.ru/20250315/dtp-2005210901.html
https://ria.ru/20250315/dtp-2005224182.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005221399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_776e6fa673caefa8f5ce77da0414c4f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, рязанская область, гибдд мвд рф, hyundai creta, kia rio
Происшествия, Авто, Рязанская область, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta, Kia Rio
Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех

Число погибших в ДТП в Рязанской области увеличилось до четырех

© Фото : Госавтоинспекция Рязанской областиНа месте ДТП в Рязанской области. 15 марта 2025
На месте ДТП в Рязанской области. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Госавтоинспекция Рязанской области
На месте ДТП в Рязанской области. 15 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области увеличилось до четырех, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
«

"По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 "Урал" скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации", — говорится в публикации.

На месте ДТП в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком
Вчера, 17:03
Уточняется, что еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
Как отмечается в Telegram-канале прокуратуры Рязанской области, в момент ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями. Правоохранительные органы организовали проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.
Ранее в субботу ГАИ сообщала, что примерно в 14:50 мск на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Путятинском районе Рязанской области произошло столкновение Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112.
Госавтоинспекция Рязанской области в субботу предупреждала, что на автодороге М-5 "Урал" в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Шацком районах отмечается обильный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий водителям рекомендовалось воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.
Кадры с места столкновения грузовика с поездом - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком
Вчера, 18:36
 
ПроисшествияАвтоРязанская областьГИБДД МВД РФHyundai CretaKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала