https://ria.ru/20250315/rjazan-2005230199.html

Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех

Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.03.2025

Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех

Число погибших в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области увеличилось до четырех, сообщила Госавтоинспекция региона в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:38:00+03:00

2025-03-15T19:38:00+03:00

2025-03-15T23:27:00+03:00

происшествия

авто

рязанская область

гибдд мвд рф

hyundai creta

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РЯЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области увеличилось до четырех, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале."По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 "Урал" скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации", — говорится в публикации.Уточняется, что еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Как отмечается в Telegram-канале прокуратуры Рязанской области, в момент ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями. Правоохранительные органы организовали проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.Ранее в субботу ГАИ сообщала, что примерно в 14:50 мск на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Путятинском районе Рязанской области произошло столкновение Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112.Госавтоинспекция Рязанской области в субботу предупреждала, что на автодороге М-5 "Урал" в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Шацком районах отмечается обильный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий водителям рекомендовалось воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

https://ria.ru/20250315/dtp-2005210901.html

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происшествия, авто, рязанская область, гибдд мвд рф, hyundai creta, kia rio