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При взрыве на нефтезаводе в Рязани погиб человек - РИА Новости, 15.03.2025
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19:20 15.03.2025 (обновлено: 19:44 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/rjazan-2005228713.html
При взрыве на нефтезаводе в Рязани погиб человек
При взрыве на нефтезаводе в Рязани погиб человек - РИА Новости, 15.03.2025
При взрыве на нефтезаводе в Рязани погиб человек
Работник подрядной организации, выполнявший технические работы на территории нефтезавода в Рязани, погиб, трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:20:00+03:00
2025-03-15T19:44:00+03:00
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Работник подрядной организации, выполнявший технические работы на территории нефтезавода в Рязани, погиб, трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК). Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Рязани сообщали РИА Новости, что по меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва трубы на территории предприятия."При проведении плановых технических работ на заводе, которые выполняли сотрудники подрядной организации "Коксхиммонтаж-резервуар", произошла разгерметизация оборудования. В результате пострадали четыре сотрудника данной организации. Один пострадавший скончался, трое были направлены в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь", - сообщили в РНПК. Создана комиссия для выяснения причин произошедшего и оказания помощи пострадавшим.
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
При взрыве на нефтезаводе в Рязани погиб человек

В Рязани при взрыве трубы на нефтезаводе погиб сотрудник подрядной организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Работник подрядной организации, выполнявший технические работы на территории нефтезавода в Рязани, погиб, трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК).
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Рязани сообщали РИА Новости, что по меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва трубы на территории предприятия.
"При проведении плановых технических работ на заводе, которые выполняли сотрудники подрядной организации "Коксхиммонтаж-резервуар", произошла разгерметизация оборудования. В результате пострадали четыре сотрудника данной организации. Один пострадавший скончался, трое были направлены в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь", - сообщили в РНПК.
Создана комиссия для выяснения причин произошедшего и оказания помощи пострадавшим.
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