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Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета

Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета - РИА Новости, 15.03.2025

Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета

Употребление редиса способно снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T03:08:00+03:00

2025-03-15T03:08:00+03:00

2025-03-15T03:08:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Употребление редиса способно снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Редис. Его красный оттенок обусловлен антоцианами – фитохимическими веществами, которые способствуют сжиганию жира, снижению уровня холестерина и уменьшают риск развития диабета", - сказала Сухорукова. Наравне с укропом и луком его рекомендуют есть весной для поддержания иммунитета и восстановления организма после зимы.

https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html

московская область (подмосковье)

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2025

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова