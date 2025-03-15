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Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета - РИА Новости, 15.03.2025
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Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета
Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета - РИА Новости, 15.03.2025
Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета
Употребление редиса способно снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T03:08:00+03:00
2025-03-15T03:08:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Употребление редиса способно снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Редис. Его красный оттенок обусловлен антоцианами – фитохимическими веществами, которые способствуют сжиганию жира, снижению уровня холестерина и уменьшают риск развития диабета", - сказала Сухорукова. Наравне с укропом и луком его рекомендуют есть весной для поддержания иммунитета и восстановления организма после зимы.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета

Врач Сухорукова: употребление редиса способно уменьшить риск развития диабета

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСбор урожая редиса
Сбор урожая редиса - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сбор урожая редиса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Употребление редиса способно снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Редис. Его красный оттенок обусловлен антоцианами – фитохимическими веществами, которые способствуют сжиганию жира, снижению уровня холестерина и уменьшают риск развития диабета", - сказала Сухорукова.
Наравне с укропом и луком его рекомендуют есть весной для поддержания иммунитета и восстановления организма после зимы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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