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В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме

В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме - РИА Новости, 15.03.2025

В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме

Пятилетний ребенок погиб на водоеме в поселке Кадом Рязанской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:16:00+03:00

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2025-03-15T20:16:00+03:00

происшествия

кад

рязанская область

кадомский район

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб на водоеме в поселке Кадом Рязанской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила прокуратура региона. "По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Кадомского района организовала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на водоеме в рабочем поселке Кадом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство даст оценку надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как уточняет в своем Telegram-канале СУСК по региону, мальчик самостоятельно вышел из дома и отправился на прогулку к местному пруду без сопровождения взрослых. Ребенок вышел на открытый лед, вследствие чего провалился в воду и утонул.

https://ria.ru/20250309/sobaka-2003939376.html

кад

рязанская область

кадомский район

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происшествия, кад, рязанская область, кадомский район