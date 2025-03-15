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В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме - РИА Новости, 15.03.2025
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20:16 15.03.2025
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В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме
В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме - РИА Новости, 15.03.2025
В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме
Пятилетний ребенок погиб на водоеме в поселке Кадом Рязанской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:16:00+03:00
2025-03-15T20:16:00+03:00
происшествия
кад
рязанская область
кадомский район
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб на водоеме в поселке Кадом Рязанской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила прокуратура региона. "По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Кадомского района организовала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на водоеме в рабочем поселке Кадом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство даст оценку надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как уточняет в своем Telegram-канале СУСК по региону, мальчик самостоятельно вышел из дома и отправился на прогулку к местному пруду без сопровождения взрослых. Ребенок вышел на открытый лед, вследствие чего провалился в воду и утонул.
https://ria.ru/20250309/sobaka-2003939376.html
кад
рязанская область
кадомский район
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происшествия, кад, рязанская область, кадомский район
Происшествия, КАД, Рязанская область, Кадомский район
В Рязанской области пятилетний ребенок погиб на водоеме

В Рязанской области возбудили дело после гибели ребенка на водоеме

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб на водоеме в поселке Кадом Рязанской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила прокуратура региона.
"По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Кадомского района организовала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на водоеме в рабочем поселке Кадом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство даст оценку надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего.
Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как уточняет в своем Telegram-канале СУСК по региону, мальчик самостоятельно вышел из дома и отправился на прогулку к местному пруду без сопровождения взрослых. Ребенок вышел на открытый лед, вследствие чего провалился в воду и утонул.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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ПроисшествияКАДРязанская областьКадомский район
 
 
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