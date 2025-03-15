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Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/pushkov-2005209127.html
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции - РИА Новости, 15.03.2025
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции
Сенатор Алексей Пушков поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что не нужно задирать тех, кто гораздо крупнее тебя. Об этом он написал в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:51:00+03:00
2025-03-15T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
алексей пушков
дональд трамп
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сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что не нужно задирать тех, кто гораздо крупнее тебя. Об этом он написал в Telegram-канале. Накануне глава Белого дома заявил, что Украине не стоило провоцировать Россию. "Разумно. Это относится также к Британии и Франции", — написал Пушков. Кроме того, Трамп отметил, что Киеву не помогли ни деньги, которые Вашингтон предоставлял в большом объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.
https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html
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в мире, алексей пушков, дональд трамп, украина, сша, россия, франция, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Украина, США, Россия, Франция, Великобритания
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции

Пушков призвал Британию и Францию прислушаться к словам Трампа о задирах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что не нужно задирать тех, кто гораздо крупнее тебя. Об этом он написал в Telegram-канале.

Накануне глава Белого дома заявил, что Украине не стоило провоцировать Россию.

"Разумно. Это относится также к Британии и Франции", — написал Пушков.

Кроме того, Трамп отметил, что Киеву не помогли ни деньги, которые Вашингтон предоставлял в большом объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа
Вчера, 08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ПушковДональд ТрампУкраинаСШАРоссияФранцияВеликобритания
 
 
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