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Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции - РИА Новости, 15.03.2025
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции
Сенатор Алексей Пушков поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что не нужно задирать тех, кто гораздо крупнее тебя. Об этом он написал в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:51:00+03:00
2025-03-15T16:51:00+03:00
2025-03-15T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что не нужно задирать тех, кто гораздо крупнее тебя. Об этом он написал в Telegram-канале. Накануне глава Белого дома заявил, что Украине не стоило провоцировать Россию. "Разумно. Это относится также к Британии и Франции", — написал Пушков. Кроме того, Трамп отметил, что Киеву не помогли ни деньги, которые Вашингтон предоставлял в большом объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.
https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Украина, США, Россия, Франция, Великобритания
Пушков ответил на заявление Трампа об Украине словами о Британии и Франции
Пушков призвал Британию и Францию прислушаться к словам Трампа о задирах