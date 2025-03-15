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Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.03.2025
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03:20 15.03.2025 (обновлено: 06:10 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/pushkov-2005140619.html
Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине
Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.03.2025
Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине
Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах об украинском кризисе, отметив, что Лондон не играет никакой роли в них и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T03:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах об украинском кризисе, отметив, что Лондон не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может.Парламентарий таким образом прокомментировал требование главы британского МИД Дэвида Лэмми о принятии предложения прекращения огня на Украине "без каких-либо условий" для России. "Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет. Британия не играет никакой роли в переговорах, а потому никаких требований выдвигать не может", — написал он в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250314/medvedev-2005130500.html
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украина, россия, лондон, владимир путин, алексей пушков, дэвид лэмми
Украина, Россия, Лондон, Владимир Путин, Алексей Пушков, Дэвид Лэмми
Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине

Пушков посоветовал МИД Британии помолчать про их роль в переговорах по Украине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах об украинском кризисе, отметив, что Лондон не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может.
Парламентарий таким образом прокомментировал требование главы британского МИД Дэвида Лэмми о принятии предложения прекращения огня на Украине "без каких-либо условий" для России.
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"Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет. Британия не играет никакой роли в переговорах, а потому никаких требований выдвигать не может", — написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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УкраинаРоссияЛондонВладимир ПутинАлексей ПушковДэвид Лэмми
 
 
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