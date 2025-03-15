https://ria.ru/20250315/pushkov-2005140619.html

Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине

Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.03.2025

Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине

Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах об украинском кризисе, отметив, что Лондон не играет никакой роли в них и... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T03:20:00+03:00

2025-03-15T03:20:00+03:00

2025-03-15T06:10:00+03:00

украина

россия

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алексей пушков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах об украинском кризисе, отметив, что Лондон не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может.Парламентарий таким образом прокомментировал требование главы британского МИД Дэвида Лэмми о принятии предложения прекращения огня на Украине "без каких-либо условий" для России. "Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет. Британия не играет никакой роли в переговорах, а потому никаких требований выдвигать не может", — написал он в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он также отметил, что Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250314/medvedev-2005130500.html

https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html

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украина, россия, лондон, владимир путин, алексей пушков, дэвид лэмми