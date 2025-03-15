Лидер американских протестантов поговорил с Зеленским о необходимости мира
Лидер протестантов США Грэм призвал Зеленского объявить день молитвы ради мира
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм заявил, что говорил с Владимиром Зеленским и призвал его объявить национальный день молитвы ради мира.
"Сегодня я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я призвал его объявить национальный день молитвы в это критическое время. Я бы призвал это сделать не только для народа Украины, но и для народа России и всего мира — чтобы церковь Иисуса Христа объединилась в молитве за мир. Слишком много жизней было потеряно. Президент Дональд Трамп прав — эта война должна закончиться. Нам нужна помощь Бога", - написал он в субботу на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Грэм был среди тех религиозных лидеров, которых патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал вступиться за каноническую Украинскую православную церковь, когда Верховная рада Украины приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ.
В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская