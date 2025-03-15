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Лидер американских протестантов поговорил с Зеленским о необходимости мира - РИА Новости, 15.03.2025
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Религия
 
13:26 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/protestanty-2005181893.html
Лидер американских протестантов поговорил с Зеленским о необходимости мира
Лидер американских протестантов поговорил с Зеленским о необходимости мира - РИА Новости, 15.03.2025
Лидер американских протестантов поговорил с Зеленским о необходимости мира
Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм заявил, что говорил с Владимиром Зеленским и призвал его объявить национальный день... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:26:00+03:00
2025-03-15T13:26:00+03:00
религия
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм заявил, что говорил с Владимиром Зеленским и призвал его объявить национальный день молитвы ради мира. "Сегодня я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я призвал его объявить национальный день молитвы в это критическое время. Я бы призвал это сделать не только для народа Украины, но и для народа России и всего мира — чтобы церковь Иисуса Христа объединилась в молитве за мир. Слишком много жизней было потеряно. Президент Дональд Трамп прав — эта война должна закончиться. Нам нужна помощь Бога", - написал он в субботу на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Грэм был среди тех религиозных лидеров, которых патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал вступиться за каноническую Украинскую православную церковь, когда Верховная рада Украины приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ. В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005145011.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украинская православная церковь, верховная рада украины
Религия, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
Лидер американских протестантов поговорил с Зеленским о необходимости мира

Лидер протестантов США Грэм призвал Зеленского объявить день молитвы ради мира

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм заявил, что говорил с Владимиром Зеленским и призвал его объявить национальный день молитвы ради мира.
"Сегодня я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я призвал его объявить национальный день молитвы в это критическое время. Я бы призвал это сделать не только для народа Украины, но и для народа России и всего мира — чтобы церковь Иисуса Христа объединилась в молитве за мир. Слишком много жизней было потеряно. Президент Дональд Трамп прав — эта война должна закончиться. Нам нужна помощь Бога", - написал он в субботу на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Только одна вещь": на Западе призвали Зеленского пойти на радикальный шаг
05:54
Грэм был среди тех религиозных лидеров, которых патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал вступиться за каноническую Украинскую православную церковь, когда Верховная рада Украины приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ.
В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп
5 марта, 12:45
 
РелигияВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинУкраинская православная церковьВерховная Рада Украины
 
 
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