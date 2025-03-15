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Вагенкнехт будет оспаривать итоги выборов через бундестаг

Вагенкнехт будет оспаривать итоги выборов через бундестаг - РИА Новости, 15.03.2025

Вагенкнехт будет оспаривать итоги выборов через бундестаг

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) планирует оспорить результаты парламентских выборов с помощью специальной процедуры, которая... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:47:00+03:00

2025-03-15T20:47:00+03:00

2025-03-15T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) планирует оспорить результаты парламентских выборов с помощью специальной процедуры, которая осуществляется через бундестаг ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на представителя ССВ Кристиана Поссельта. По результатам февральских выборов выступающий за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину партии не хватило 0,019%, или около 9,5 тыс голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в бундестаг. Позднее конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство ССВ о пересчете голосов. "Теперь она (партия - ред.) намерена инициировать официальную процедуру проверки результатов выборов", - пишет издание со ссылкой на представителя партии. Согласно информации на сайте центральной избирательной комиссии Германии, инициатива о проведении этой процедуры должна поступить в немецкий бундестаг в письменном виде не позднее двух месяцев со дня выборов. Заявление рассматривается специально созданным комитетом, после чего выносится на голосование в бундестаге. В случае несогласия с решением парламента инициатор проверки может подать жалобу в конституционный суд ФРГ. "Корректный результат может быть получен только путем полного пересчета (голосов – ред.)", - приводит газета слова лидера партии Сары Вагенкнехт. В противном случае состав парламента "с высокой вероятностью" не будет отражать предпочтения избирателей, что, по словам политика, "ставит под сомнение основы нашей демократии". Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Согласно их окончательным итогам, победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250313/sud-2004879127.html

https://ria.ru/20250310/plany-2004059713.html

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в мире, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, олаф шольц, bild, хдс/хсс, левая (партия)