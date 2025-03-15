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Появились подробности о задержанном в России румынском преступнике - РИА Новости, 15.03.2025
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09:55 15.03.2025 (обновлено: 09:59 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/prestupnik-2005160389.html
Появились подробности о задержанном в России румынском преступнике
Появились подробности о задержанном в России румынском преступнике - РИА Новости, 15.03.2025
Появились подробности о задержанном в России румынском преступнике
Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал (VASILE RODIDEAL) жил в России под другим именем, он получил паспорт... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:55:00+03:00
2025-03-15T09:59:00+03:00
россия
румыния
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал (VASILE RODIDEAL) жил в России под другим именем, он получил паспорт взамен паспорта СССР, выданного на имя другого лица, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что в 2018 году мужчина получил российский паспорт взамен документа, “выданного на имя иного гражданина СССР”. Василь стал Кравцовым Василием Ивановичем. Тем не менее, как было установлено сравнением дактилоскопических карт, Родидеал и Кравцов оказались одним человеком.Суд в Москве арестовал его в конце февраля “для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии”. Подчеркивается, что необходимый пакет документов для решения вопроса об экстрадиции будет направлен в Генеральную прокуратуру РФ. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение намерения требовать выдачи Родидеала.Как указано на официальном сайте румынской полиции, Василь Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.Как сообщала румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
https://ria.ru/20250117/interpol-1994106455.html
https://ria.ru/20241115/rozysk-1983881297.html
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россия, румыния, происшествия, москва
Россия, Румыния, Происшествия, Москва
Появились подробности о задержанном в России румынском преступнике

Арестованный по запросу Интерпола румын Родидеал жил в России под другим именем

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал (VASILE RODIDEAL) жил в России под другим именем, он получил паспорт взамен паспорта СССР, выданного на имя другого лица, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в 2018 году мужчина получил российский паспорт взамен документа, “выданного на имя иного гражданина СССР”. Василь стал Кравцовым Василием Ивановичем. Тем не менее, как было установлено сравнением дактилоскопических карт, Родидеал и Кравцов оказались одним человеком.
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Суд в Москве арестовал его в конце февраля “для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии”. Подчеркивается, что необходимый пакет документов для решения вопроса об экстрадиции будет направлен в Генеральную прокуратуру РФ. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение намерения требовать выдачи Родидеала.
Как указано на официальном сайте румынской полиции, Василь Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.
Как сообщала румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
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