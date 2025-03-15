https://ria.ru/20250315/prazdnik-2005120266.html

15 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 15 марта в России и в мире по календарю

15 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Очередной мартовский день 2025 года приносит россиянам несколько приятных, удивительных и важных поводов для празднования. Какой сегодня праздник отмечают по... РИА Новости, 15.03.2025

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россия

михаил горбачев

анна иоанновна (императрица)

александр пушкин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Очередной мартовский день 2025 года приносит россиянам несколько приятных, удивительных и важных поводов для празднования. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день по народным приметам, а что нельзя, какие профессиональные, международные и иные поводы для празднования выпадают на эту дату - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в России15 марта не балует россиян ни крупными государственными, ни профессиональными праздниками. Однако по церковному и народному календарю этот день наполнен значимыми событиями.Церковный праздник сегодня15 марта, на вторую Седмицу Великого поста, выпадает родительская суббота - особый поминальный день, в который принято молиться за умерших родственников и близких людей.В этот же день отмечается и праздник иконы Божией Матери, которая именуется “Державная”. Именно в этот день в 1917 году в церкви в селе Коломенское (под Москвой) в подвале среди сложенных там икон был обнаружен упомянутый выше образ Богородицы.Сегодня также день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского. В период правления императора Ликиния он не боялся открыто проповедовать Христа и даже под пытками не отказался от своей веры.В эту же дату отмечаются и дни памяти:Народный праздник15 марта нередко было очень ветрено, а потому этот день в народном календаре получил название Федот Ветронос. Но даже самая по-весеннему теплая погода могла быть обманчива и легко смениться заморозками.Что полагалось делать людям в этот делать? Готовить рассаду для будущего урожая, заниматься домашними делами (но не шитьем), заготавливать березовую кору и так далее. Выходить из дома сегодня было нежелательно: считалось, что дующий за окном сильный ветер вполне мог принести болезни или иное несчастье.С этим днем было связано и множество примет. Например, длинные сосульки предвещали, что весна в текущем году выдастся затяжной. Пасмурная погода сулила дождливое лето, а если на небе ярко светило солнце, то пшеница должна была уродиться как следует.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день прав потребителей впервые отметили в 1983 году, при этом инициатива принадлежала представителям Международной организации потребителей. Дату помогли выбрать события в истории: почти за два десятилетия до этого президент Джон Ф. Кеннеди, выступая в американском Конгрессе, не только определил, что включает в себя термин “потребитель”, но и сформулировал четыре основных его права. С тех пор 15 марта во многих странах мира проводятся тематические мероприятия.Международный день защиты бельков - еще один праздник, выпадающий на 15 марта. Его стали отмечать благодаря Международному фонду защиты животных. Основная задача - остановить жестокий промысел детенышей гренландских тюленей и сохранить популяцию этих животных.В Испании в этот день отмечают Фальяс - весенний праздник, главная традиция которого - сжигание специально созданных для этого огромных кукол.Памятные даты в истории1730 год - по воле императрицы Анны Иоанновны прекратил свое существование Верховный тайный совет;1830 год - вышел в свет последний (13 по счету) номер “Литературной газеты”, редактором которого выступил Александр Пушкин;1990 год - Михаил Горбачев стал Президентом СССР.Кто родился 15 марта из знаменитостейВ число тех, у кого 15 марта день рождения, входят:ИмениныИ в заключение перечислим имена всех именинников сегодняшнего дня. Это Агафон, Арсений, Иосиф, Савва и Федот.

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250315/uraza-bayram-1866604876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, михаил горбачев, анна иоанновна (императрица), александр пушкин