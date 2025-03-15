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Пожар разгорелся в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана
Пожар разгорелся в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана - РИА Новости, 15.03.2025
Пожар разгорелся в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана
Пожар разгорелся в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана, огонь охватил площадь около четырех гектаров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:18:00+03:00
2025-03-15T14:18:00+03:00
2025-03-15T14:29:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Пожар разгорелся в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана, огонь охватил площадь около четырех гектаров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."В Ахтынском районе, на склоне горы в двух километрах от населенного пункта Хрюг наблюдается возгорание в лесном массиве, охватившее площадь около четырех гектаров", – говорится в сообщении.Для ликвидации пожара задействована группа из 64 человек: представители МЧС, сотрудники лесничества и МВД, местные жители. Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар разгорелся в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана
Пожар в Ахтынском районе Дагестана охватил площадь около 4 га