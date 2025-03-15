https://ria.ru/20250315/politsiya-2005203768.html

В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем

В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем - РИА Новости, 15.03.2025

В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем

Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пытавшегося скрыться от них участника ночных гонок в Чегемском районе... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:21:00+03:00

2025-03-15T16:21:00+03:00

2025-03-15T16:27:00+03:00

происшествия

чегемский район

угибдд

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пытавшегося скрыться от них участника ночных гонок в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МВД по региону. По данным министерства, группа местных жителей ночью на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе устроила гонки в стиле "драг-рейсинг". Сотрудники УГИБДД собрались проверить у них документы, но один из гонщиков на автомашине "ВАЗ-2112" без номеров попытался скрыться и свернул в ближайший населенный пункт. "Он двигался на высокой скорости, выезжал на встречную полосу, совершал опасные маневры, а поняв, что по асфальтированной дороге не оторваться, свернул в поле. Там автоинспекторы отдельного батальона ДПС, убедившись, что рядом нет других участников дорожного движения, приняли решение произвести два предупредительных выстрела в воздух, а третьим повредили заднее колесо автомашины", - говорится в сообщении. Уточняется, что гонщика, 17-летнего жителя селения Нартан, задержали, в отношении него составлено пять административных материалов, а автомашину поместили на специализированную стоянку. В МВД отметили, что еще один участник гонок, 29-летний житель селения Герменчик, уже в пятый раз попался за управление без прав, при этом дважды он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него также составлены административные материалы, а автомобиль помещен на спецстоянку. "В отношении еще пятерых участников несанкционированных гонок назначено административное расследование", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20241031/krasnodar-1981192707.html

https://ria.ru/20250221/bashkirija-2000785313.html

чегемский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чегемский район, угибдд, кабардино-балкарская республика (кбр)