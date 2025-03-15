https://ria.ru/20250315/politsiya-2005203768.html
В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем
В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем - РИА Новости, 15.03.2025
В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем
Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пытавшегося скрыться от них участника ночных гонок в Чегемском районе... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:21:00+03:00
2025-03-15T16:21:00+03:00
2025-03-15T16:27:00+03:00
происшествия
чегемский район
угибдд
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пытавшегося скрыться от них участника ночных гонок в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МВД по региону. По данным министерства, группа местных жителей ночью на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе устроила гонки в стиле "драг-рейсинг". Сотрудники УГИБДД собрались проверить у них документы, но один из гонщиков на автомашине "ВАЗ-2112" без номеров попытался скрыться и свернул в ближайший населенный пункт. "Он двигался на высокой скорости, выезжал на встречную полосу, совершал опасные маневры, а поняв, что по асфальтированной дороге не оторваться, свернул в поле. Там автоинспекторы отдельного батальона ДПС, убедившись, что рядом нет других участников дорожного движения, приняли решение произвести два предупредительных выстрела в воздух, а третьим повредили заднее колесо автомашины", - говорится в сообщении. Уточняется, что гонщика, 17-летнего жителя селения Нартан, задержали, в отношении него составлено пять административных материалов, а автомашину поместили на специализированную стоянку. В МВД отметили, что еще один участник гонок, 29-летний житель селения Герменчик, уже в пятый раз попался за управление без прав, при этом дважды он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него также составлены административные материалы, а автомобиль помещен на спецстоянку. "В отношении еще пятерых участников несанкционированных гонок назначено административное расследование", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20241031/krasnodar-1981192707.html
https://ria.ru/20250221/bashkirija-2000785313.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чегемский район, угибдд, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Чегемский район, УГИБДД, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии полиция применила оружие в погоне за правонарушителем
В КБР полиции пришлось стрелять по колесам в погоне за участником драг-рейсинга
НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости.
Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пытавшегося скрыться от них участника ночных гонок в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МВД
по региону.
По данным министерства, группа местных жителей ночью на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе устроила гонки в стиле "драг-рейсинг". Сотрудники УГИБДД собрались проверить у них документы, но один из гонщиков на автомашине "ВАЗ-2112" без номеров попытался скрыться и свернул в ближайший населенный пункт.
"Он двигался на высокой скорости, выезжал на встречную полосу, совершал опасные маневры, а поняв, что по асфальтированной дороге не оторваться, свернул в поле. Там автоинспекторы отдельного батальона ДПС, убедившись, что рядом нет других участников дорожного движения, приняли решение произвести два предупредительных выстрела в воздух, а третьим повредили заднее колесо автомашины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что гонщика, 17-летнего жителя селения Нартан, задержали, в отношении него составлено пять административных материалов, а автомашину поместили на специализированную стоянку.
В МВД отметили, что еще один участник гонок, 29-летний житель селения Герменчик, уже в пятый раз попался за управление без прав, при этом дважды он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него также составлены административные материалы, а автомобиль помещен на спецстоянку.
"В отношении еще пятерых участников несанкционированных гонок назначено административное расследование", - добавили в министерстве.