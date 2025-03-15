https://ria.ru/20250315/podzhog-2005165475.html

В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге

В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге - РИА Новости, 15.03.2025

В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге

Двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры, задержали в Калужской области, фигуранты арестованы, заведено... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:52:00+03:00

2025-03-15T10:52:00+03:00

2025-03-15T10:52:00+03:00

происшествия

россия

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры, задержали в Калужской области, фигуранты арестованы, заведено уголовное дело о террористическом акте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В Калужской области задержано двое несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Следователи установили, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые вскрыли и подожгли батарейный шкаф на 124-м километре железнодорожной станции Говардово Калужской области. Действия они совершили за денежное вознаграждение, ранее обещанное им незнакомым лицом в одном из мессенджеров. "Совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, УТ МВД России по ЦФО они были установлены и задержаны. По ходатайству следователя СК России судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)