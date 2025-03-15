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В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге - РИА Новости, 15.03.2025
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10:52 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/podzhog-2005165475.html
В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге
В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге - РИА Новости, 15.03.2025
В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге
Двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры, задержали в Калужской области, фигуранты арестованы, заведено... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:52:00+03:00
2025-03-15T10:52:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры, задержали в Калужской области, фигуранты арестованы, заведено уголовное дело о террористическом акте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В Калужской области задержано двое несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Следователи установили, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые вскрыли и подожгли батарейный шкаф на 124-м километре железнодорожной станции Говардово Калужской области. Действия они совершили за денежное вознаграждение, ранее обещанное им незнакомым лицом в одном из мессенджеров. "Совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, УТ МВД России по ЦФО они были установлены и задержаны. По ходатайству следователя СК России судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавляется в сообщении.
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калужская область
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происшествия, россия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге

В Калужской области задержали двух подростков после поджога ж/д инфраструктуры

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры, задержали в Калужской области, фигуранты арестованы, заведено уголовное дело о террористическом акте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Калужской области задержано двое несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи установили, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые вскрыли и подожгли батарейный шкаф на 124-м километре железнодорожной станции Говардово Калужской области. Действия они совершили за денежное вознаграждение, ранее обещанное им незнакомым лицом в одном из мессенджеров.
"Совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, УТ МВД России по ЦФО они были установлены и задержаны. По ходатайству следователя СК России судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавляется в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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ПроисшествияРоссияКалужская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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