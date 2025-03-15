В Калужской задержали подростков, совершивших поджог на железной дороге
В Калужской области задержали двух подростков после поджога ж/д инфраструктуры
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры, задержали в Калужской области, фигуранты арестованы, заведено уголовное дело о террористическом акте, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"В Калужской области задержано двое несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи установили, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые вскрыли и подожгли батарейный шкаф на 124-м километре железнодорожной станции Говардово Калужской области. Действия они совершили за денежное вознаграждение, ранее обещанное им незнакомым лицом в одном из мессенджеров.
"Совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, УТ МВД России по ЦФО они были установлены и задержаны. По ходатайству следователя СК России судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавляется в сообщении.
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