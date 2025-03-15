https://ria.ru/20250315/pentagon-2005139415.html
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона - РИА Новости, 15.03.2025
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона
Сенат США утвердил назначение инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, сообщил Пентагон. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:41:00+03:00
2025-03-15T02:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Сенат США утвердил назначение инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, сообщил Пентагон. "Поздравляем Стивена Файнберга, нашего нового заместителя министра обороны. Его назначение полностью заслуженно, и он идеально подходит для этой должности. Ставки чрезвычайно высоки, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы", – написал министр обороны Пит Хегсет в социальной сети Х. С 2018 по 2021 год Файнберг занимал пост председателя Консультативного совета по разведке в администрации президента Дональда Трампа. В качестве заместителя министра обороны он будет отвечать за повседневную работу Пентагона, включая реализацию приоритетов министра обороны и управление бюджетом. За его кандидатуру проголосовало 59 сенаторов, против – 40. После своего утверждения Файнберг прибыл в Пентагон и был официально приведен к присяге исполняющим обязанности заместителя министра обороны Робертом Г. Салессесом.
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона
Сенат США утвердил назначение Файнберга на должность замглавы Пентагона