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Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона - РИА Новости, 15.03.2025
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02:41 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/pentagon-2005139415.html
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона - РИА Новости, 15.03.2025
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона
Сенат США утвердил назначение инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, сообщил Пентагон. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Сенат США утвердил назначение инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, сообщил Пентагон. "Поздравляем Стивена Файнберга, нашего нового заместителя министра обороны. Его назначение полностью заслуженно, и он идеально подходит для этой должности. Ставки чрезвычайно высоки, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы", – написал министр обороны Пит Хегсет в социальной сети Х. С 2018 по 2021 год Файнберг занимал пост председателя Консультативного совета по разведке в администрации президента Дональда Трампа. В качестве заместителя министра обороны он будет отвечать за повседневную работу Пентагона, включая реализацию приоритетов министра обороны и управление бюджетом. За его кандидатуру проголосовало 59 сенаторов, против – 40. После своего утверждения Файнберг прибыл в Пентагон и был официально приведен к присяге исполняющим обязанности заместителя министра обороны Робертом Г. Салессесом.
https://ria.ru/20250304/senat-2002887627.html
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Миллиардера Файнберга назначили на должность замглавы Пентагона

Сенат США утвердил назначение Файнберга на должность замглавы Пентагона

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Сенат США утвердил назначение инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, сообщил Пентагон.
"Поздравляем Стивена Файнберга, нашего нового заместителя министра обороны. Его назначение полностью заслуженно, и он идеально подходит для этой должности. Ставки чрезвычайно высоки, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы", – написал министр обороны Пит Хегсет в социальной сети Х.
Линда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
4 марта, 07:31
С 2018 по 2021 год Файнберг занимал пост председателя Консультативного совета по разведке в администрации президента Дональда Трампа. В качестве заместителя министра обороны он будет отвечать за повседневную работу Пентагона, включая реализацию приоритетов министра обороны и управление бюджетом.
За его кандидатуру проголосовало 59 сенаторов, против – 40. После своего утверждения Файнберг прибыл в Пентагон и был официально приведен к присяге исполняющим обязанности заместителя министра обороны Робертом Г. Салессесом.
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
13 февраля, 19:43
 
В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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