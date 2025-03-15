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Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News - РИА Новости, 15.03.2025
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20:12 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/otpusk-2005235178.html
Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News
Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News - РИА Новости, 15.03.2025
Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News
В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:12:00+03:00
2025-03-15T20:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM), сообщает телеканал ABC News. "Штатные сотрудники "Голоса Америки"* сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск", - указывает телеканал со ссылкой на копию служебной записки. Отмечается, что сотрудникам данного СМИ запрещен доступ в государственные учреждения и системы, однако они должны оставаться на связи для получения электронных писем и звонков. Среди получивших уведомления об отправке в отпуска оказались журналисты, которые освещают работу Белого дома. Ранее Трамп подписал указ по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*. Согласно решению президента, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
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в мире, сша, россия, свобода (радиостанция), дональд трамп, илон маск, технологии, голос америки (радиостанция)
В мире, США, Россия, Свобода (радиостанция), Дональд Трамп, Илон Маск, Технологии, Голос Америки (радиостанция)
Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News

ABC News: сотрудники "Голоса Америки" начали получать уведомления об отпуске

© Фото : MissvainШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки"* в Вашингтоне
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Missvain
Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки"* в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM), сообщает телеканал ABC News.
"Штатные сотрудники "Голоса Америки"* сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск", - указывает телеканал со ссылкой на копию служебной записки.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
9 февраля, 20:01
Отмечается, что сотрудникам данного СМИ запрещен доступ в государственные учреждения и системы, однако они должны оставаться на связи для получения электронных писем и звонков.
Среди получивших уведомления об отправке в отпуска оказались журналисты, которые освещают работу Белого дома.
Ранее Трамп подписал указ по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*.
Согласно решению президента, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*
1 марта, 17:49
 
В миреСШАРоссияСвобода (радиостанция)Дональд ТрампИлон МаскТехнологииГолос Америки (радиостанция)
 
 
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