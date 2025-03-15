https://ria.ru/20250315/otpusk-2005235178.html

Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News

Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News - РИА Новости, 15.03.2025

Сотрудников "Голоса Америки"* отправляют в отпуска, сообщает ABC News

В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:12:00+03:00

2025-03-15T20:12:00+03:00

2025-03-15T20:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM), сообщает телеканал ABC News. "Штатные сотрудники "Голоса Америки"* сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск", - указывает телеканал со ссылкой на копию служебной записки. Отмечается, что сотрудникам данного СМИ запрещен доступ в государственные учреждения и системы, однако они должны оставаться на связи для получения электронных писем и звонков. Среди получивших уведомления об отправке в отпуска оказались журналисты, которые освещают работу Белого дома. Ранее Трамп подписал указ по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*. Согласно решению президента, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250209/mask-1998296652.html

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в мире, сша, россия, свобода (радиостанция), дональд трамп, илон маск, технологии, голос америки (радиостанция)