https://ria.ru/20250315/orban-2005209772.html

В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу

В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу - РИА Новости, 15.03.2025

В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим манифестом пытается спасти Европу и ее истинные ценности, понимая, что будущее европейцев состоит в сотрудничестве с... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:59:00+03:00

2025-03-15T16:59:00+03:00

2025-03-15T16:59:00+03:00

в мире

европа

венгрия

россия

виктор орбан

александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим манифестом пытается спасти Европу и ее истинные ценности, понимая, что будущее европейцев состоит в сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. Среди них - равенство перед законом для всех стран-членов, национальный суверенитет, сильное вето для национальных правительств и отсутствие в союзе Украины. "Орбан выпустил манифест консервативной революции в Европе, но не слишком ли поздно? Своим манифестом Орбан пытается спасти Европу и делает, может, один из последних призывов опомниться", - сказал сенатор. По его словам, Орбан понимает, что "только свободная от европейской бюрократии, основанная на национальном суверенитете, защищающая консервативные ценности и дружащая с Россией Европа имеет будущее". "И он, как настоящий патриот, призывает политиков одуматься и спасти континент. Но не слишком ли поздно? Ведь европейская бюрократия скорее готова погубить континент, чем отказаться от разрушительных глобалистских нарративов", - добавил Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, александр шендерюк-жидков