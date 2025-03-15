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В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу - РИА Новости, 15.03.2025
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16:59 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/orban-2005209772.html
В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу
В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу - РИА Новости, 15.03.2025
В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим манифестом пытается спасти Европу и ее истинные ценности, понимая, что будущее европейцев состоит в сотрудничестве с... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:59:00+03:00
2025-03-15T16:59:00+03:00
в мире
европа
венгрия
россия
виктор орбан
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим манифестом пытается спасти Европу и ее истинные ценности, понимая, что будущее европейцев состоит в сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. Среди них - равенство перед законом для всех стран-членов, национальный суверенитет, сильное вето для национальных правительств и отсутствие в союзе Украины. "Орбан выпустил манифест консервативной революции в Европе, но не слишком ли поздно? Своим манифестом Орбан пытается спасти Европу и делает, может, один из последних призывов опомниться", - сказал сенатор. По его словам, Орбан понимает, что "только свободная от европейской бюрократии, основанная на национальном суверенитете, защищающая консервативные ценности и дружащая с Россией Европа имеет будущее". "И он, как настоящий патриот, призывает политиков одуматься и спасти континент. Но не слишком ли поздно? Ведь европейская бюрократия скорее готова погубить континент, чем отказаться от разрушительных глобалистских нарративов", - добавил Шендерюк-Жидков.
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в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, александр шендерюк-жидков
В мире, Европа, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Александр Шендерюк-Жидков
В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу

Сенатор Шендерюк-Жидков: Орбан своим манифестом пытается спасти Европу

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим манифестом пытается спасти Европу и ее истинные ценности, понимая, что будущее европейцев состоит в сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. Среди них - равенство перед законом для всех стран-членов, национальный суверенитет, сильное вето для национальных правительств и отсутствие в союзе Украины.
«
"Орбан выпустил манифест консервативной революции в Европе, но не слишком ли поздно? Своим манифестом Орбан пытается спасти Европу и делает, может, один из последних призывов опомниться", - сказал сенатор.
По его словам, Орбан понимает, что "только свободная от европейской бюрократии, основанная на национальном суверенитете, защищающая консервативные ценности и дружащая с Россией Европа имеет будущее".
"И он, как настоящий патриот, призывает политиков одуматься и спасти континент. Но не слишком ли поздно? Ведь европейская бюрократия скорее готова погубить континент, чем отказаться от разрушительных глобалистских нарративов", - добавил Шендерюк-Жидков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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В миреЕвропаВенгрияРоссияВиктор ОрбанАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
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