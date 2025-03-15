Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
Премьер Венгрии Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, включая призыв по Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул в соцсети X 12 требований к Евросоюзу, включая призыв касательно Украины.
"Мы требуем мира в Европе и союз без Украины", — написал глава венгерского правительства.
"Мы требуем мира в Европе и союз без Украины", — написал глава венгерского правительства.
Накануне премьер заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом. Он добавил, что вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
«
"Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство", — написал Орбан.
Первым пунктом стал призыв создать "Европу наций", далее — требование равенства перед законом для всех государств — членов ЕС.
ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан
7 марта, 10:55
Кроме того, он выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций, а также за национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств-членов.
Орбан призвал изгнать агентов американского миллиардера Джорджа Сороса и удалить коррумпированных лоббистов из Европарламента, ликвидировать долг ЕС, чтобы не оставлять его внукам.
Орбан призвал изгнать агентов американского миллиардера Джорджа Сороса и удалить коррумпированных лоббистов из Европарламента, ликвидировать долг ЕС, чтобы не оставлять его внукам.
"Не мешать защищать границы и не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально", — добавил премьер.
Глава венгерского правительства также потребовал остановить поток коррумпированных денег в страны ЕС, запретить противоестественное перевоспитание детей и защищать христианское наследие Европы.