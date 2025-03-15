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Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине - РИА Новости, 15.03.2025
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11:53 15.03.2025 (обновлено: 14:05 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/orban-2005172118.html
Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине - РИА Новости, 15.03.2025
Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул в соцсети X 12 требований к Евросоюзу, включая призыв касательно Украины."Мы требуем мира в Европе и союз без... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:53:00+03:00
2025-03-15T14:05:00+03:00
в мире
венгрия
виктор орбан
украина
джордж сорос
евросоюз
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул в соцсети X 12 требований к Евросоюзу, включая призыв касательно Украины."Мы требуем мира в Европе и союз без Украины", — написал глава венгерского правительства."Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство", — написал Орбан.Первым пунктом стал призыв создать "Европу наций", далее — требование равенства перед законом для всех государств — членов ЕС.Кроме того, он выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций, а также за национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств-членов. Орбан призвал изгнать агентов американского миллиардера Джорджа Сороса и удалить коррумпированных лоббистов из Европарламента, ликвидировать долг ЕС, чтобы не оставлять его внукам."Не мешать защищать границы и не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально", — добавил премьер. Глава венгерского правительства также потребовал остановить поток коррумпированных денег в страны ЕС, запретить противоестественное перевоспитание детей и защищать христианское наследие Европы.
https://ria.ru/20250311/evropa-2004218460.html
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003574323.html
https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, украина, джордж сорос, евросоюз, европа
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Джордж Сорос, Евросоюз, Европа
Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине

Премьер Венгрии Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, включая призыв по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул в соцсети X 12 требований к Евросоюзу, включая призыв касательно Украины.

"Мы требуем мира в Европе и союз без Украины", — написал глава венгерского правительства.
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Накануне премьер заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом. Он добавил, что вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.

«
"Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство", — написал Орбан.
Первым пунктом стал призыв создать "Европу наций", далее — требование равенства перед законом для всех государств — членов ЕС.
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Кроме того, он выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций, а также за национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств-членов.

Орбан призвал изгнать агентов американского миллиардера Джорджа Сороса и удалить коррумпированных лоббистов из Европарламента, ликвидировать долг ЕС, чтобы не оставлять его внукам.
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"Не мешать защищать границы и не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально", — добавил премьер.
Глава венгерского правительства также потребовал остановить поток коррумпированных денег в страны ЕС, запретить противоестественное перевоспитание детей и защищать христианское наследие Европы.
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