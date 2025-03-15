https://ria.ru/20250315/operatsiya-2005255496.html

США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене

США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене - РИА Новости, 16.03.2025

США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене

США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов, заявили в американском Центральном... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-15T23:41:00+03:00

2025-03-15T23:41:00+03:00

2025-03-16T01:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов, заявили в американском Центральном командовании."Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", — говорится в сообщении.Указывается, что за субботу силы Центрального командования США уже нанесли серию ударов по объектам хуситов на всей территории Йемена для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".По данным министерства здравоохранения правительства движения "Ансар Алла", атаки привели к гибели 13 человек. Как утверждает телеканал "Аль-Масира", в частности, жертвами удара по двум жилым домам в Сааде на севере страны стали четыре ребенка и одна женщина.Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения. Он также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

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в мире, сша, йемен, ансар алла, дональд трамп, израиль