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США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене - РИА Новости, 16.03.2025
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23:41 15.03.2025 (обновлено: 01:43 16.03.2025)
https://ria.ru/20250315/operatsiya-2005255496.html
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене - РИА Новости, 16.03.2025
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов, заявили в американском Центральном... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-15T23:41:00+03:00
2025-03-16T01:43:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов, заявили в американском Центральном командовании."Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", — говорится в сообщении.Указывается, что за субботу силы Центрального командования США уже нанесли серию ударов по объектам хуситов на всей территории Йемена для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".По данным министерства здравоохранения правительства движения "Ансар Алла", атаки привели к гибели 13 человек. Как утверждает телеканал "Аль-Масира", в частности, жертвами удара по двум жилым домам в Сааде на севере страны стали четыре ребенка и одна женщина.Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения. Он также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html
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в мире, сша, йемен, ансар алла, дональд трамп, израиль
В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Дональд Трамп, Израиль
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене

США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" в Йемене

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет ВВС США
Самолет ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене для защиты американских интересов, заявили в американском Центральном командовании.
«
"Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", — говорится в сообщении.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя
6 марта, 20:37
Указывается, что за субботу силы Центрального командования США уже нанесли серию ударов по объектам хуситов на всей территории Йемена для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".
По данным министерства здравоохранения правительства движения "Ансар Алла", атаки привели к гибели 13 человек. Как утверждает телеканал "Аль-Масира", в частности, жертвами удара по двум жилым домам в Сааде на севере страны стали четыре ребенка и одна женщина.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения. Он также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
31 мая 2024, 13:57
 
В миреСШАЙеменАнсар АллаДональд ТрампИзраиль
 
 
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