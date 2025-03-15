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Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 15.03.2025 (обновлено: 22:30 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/okruzhenie-2005235089.html
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи - РИА Новости, 15.03.2025
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи
Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка... РИА Новости, 15.03.2025
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специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
владимир путин
сумская область
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Витязь."Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет", — сказал он.В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
суджа
курская область
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сумская область
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи

Более 100 военных ВСУ попали в окружение западнее Суджи в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Витязь.
"Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет", — сказал он.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСумская область
 
 
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