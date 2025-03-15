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Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи - РИА Новости, 15.03.2025
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи
Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:11:00+03:00
2025-03-15T20:11:00+03:00
2025-03-15T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Витязь."Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет", — сказал он.В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сумская область
Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи
Более 100 военных ВСУ попали в окружение западнее Суджи в Курской области