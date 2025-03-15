https://ria.ru/20250315/okruzhenie-2005235089.html

Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи

Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи - РИА Новости, 15.03.2025

Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи

Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка... РИА Новости, 15.03.2025

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специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

валерий герасимов

владимир путин

сумская область

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Витязь."Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет", — сказал он.В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

суджа

курская область

сумская область

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, сумская область