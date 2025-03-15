https://ria.ru/20250315/ogranicheniya-2005145145.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 15.03.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:59:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации.Ранее в аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 05.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250314/aeroport-2004985799.html

саратов

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2025

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)