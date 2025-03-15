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При падении легкого вертолета в Огайо погиб пилот - РИА Новости, 15.03.2025
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03:59 15.03.2025 (обновлено: 04:00 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ogayo-2005141586.html
При падении легкого вертолета в Огайо погиб пилот
При падении легкого вертолета в Огайо погиб пилот - РИА Новости, 15.03.2025
При падении легкого вертолета в Огайо погиб пилот
Вертолет разбился в Огайо в пятницу после того, как он зацепился за провода, пилот не выжил, сообщил представитель местной спасательной службы, лейтенант Эрик... РИА Новости, 15.03.2025
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вертолет разбился в Огайо в пятницу после того, как он зацепился за провода, пилот не выжил, сообщил представитель местной спасательной службы, лейтенант Эрик Голайес. По словам представителя местной спасательной службы, легкий вертолет зацепился за провода с высоким напряжением и упал в водохранилище Могадор на северо-востоке Огайо в округе Портедж. "Расследование показало, что (вертолет - ред.) Schweizer 269C зацепился за провода над водным резервуаром и упал в него", - сообщил Голайес журналистам. Видео с общением представителя спасательной службы опубликовала на своем канале в YouTube местная телевизионная станция Огайо WKYC, связанная с телеканалом NBC. По словам Голайеса, пилот, 52-летний мужчина, погиб в результате падения вертолета. Службы продолжают расследование происшествия.
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в мире, огайо, youtube, nbc
В мире, Огайо, YouTube, NBC
При падении легкого вертолета в Огайо погиб пилот

Легкий вертолет в Огайо зацепился за провода и разбился, пилот не выжил

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вертолет разбился в Огайо в пятницу после того, как он зацепился за провода, пилот не выжил, сообщил представитель местной спасательной службы, лейтенант Эрик Голайес.
По словам представителя местной спасательной службы, легкий вертолет зацепился за провода с высоким напряжением и упал в водохранилище Могадор на северо-востоке Огайо в округе Портедж.
"Расследование показало, что (вертолет - ред.) Schweizer 269C зацепился за провода над водным резервуаром и упал в него", - сообщил Голайес журналистам. Видео с общением представителя спасательной службы опубликовала на своем канале в YouTube местная телевизионная станция Огайо WKYC, связанная с телеканалом NBC.
По словам Голайеса, пилот, 52-летний мужчина, погиб в результате падения вертолета. Службы продолжают расследование происшествия.
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