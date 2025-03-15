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Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе - РИА Новости, 15.03.2025
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09:27 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/odessa-2005155154.html
Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе
Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе - РИА Новости, 15.03.2025
Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:27:00+03:00
2025-03-15T09:27:00+03:00
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владимир рогов
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игорь клименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ликвидацию радикального украинского националиста Демьяна Ганула попыткой замести следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. В пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в ликвидации националиста. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. "Ликвидация Ганула - это не совпадение, а попытка замести следы к истинным заказчикам той страшной трагедии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, как только Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году, как сразу же последовала ликвидация одного из главных участников этого преступления. "Нет сомнения, что задержанного старшего лейтенанта ВСУ будут вынуждать заявить, что он чуть ли не российский шпион, или озвучат мотив личной расправы, чтобы ни у кого не возникло вопросов, зачем устранили Ганула. Допускаю, что за убийством в том числе могли стоять карательные спецслужбы киевского режима", - сказал Рогов. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. * Организация признана террористической и запрещена в России.После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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в мире, одесса, украина, харьков, владимир рогов, алексей гончаренко, игорь клименко, европейский суд, вооруженные силы украины, правый сектор
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Владимир Рогов, Алексей Гончаренко, Игорь Клименко, Европейский суд, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе

Рогов назвал ликвидацию националиста Ганула в Одессе попыткой замести следы

© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ликвидацию радикального украинского националиста Демьяна Ганула попыткой замести следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
В пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в ликвидации националиста. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Украине раскрыли детали про убийцу националиста Ганула
Вчера, 18:14
"Ликвидация Ганула - это не совпадение, а попытка замести следы к истинным заказчикам той страшной трагедии", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, как только Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году, как сразу же последовала ликвидация одного из главных участников этого преступления.
"Нет сомнения, что задержанного старшего лейтенанта ВСУ будут вынуждать заявить, что он чуть ли не российский шпион, или озвучат мотив личной расправы, чтобы ни у кого не возникло вопросов, зачем устранили Ганула. Допускаю, что за убийством в том числе могли стоять карательные спецслужбы киевского режима", - сказал Рогов.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула
Вчера, 13:42
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Появилось видео с места убийства Ганула
Вчера, 14:00
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги
Вчера, 15:33
 
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