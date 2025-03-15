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При обстреле Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 15.03.2025 (обновлено: 16:35 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/obstrel-2005202907.html
При обстреле Херсонской области погибли два человека
При обстреле Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 15.03.2025
При обстреле Херсонской области погибли два человека
Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:11:00+03:00
2025-03-15T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."За минувшие сутки из-за обстрелов киевских боевиков погибли два мирных жителя, трое получили ранения", - написал Сальдо.Он уточнил, что артиллерийский обстрел Алешек со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек: 61-летнего мужчины и 65-летней женщины.В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа из-за террористического удара врага ранения получили трое мужчин, они госпитализированы, сообщил он.Также противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Корсунку, Коханы, Каиры, Малую Лепетиху, Песчановку и Чонгар.
https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Новая Каховка, Происшествия
При обстреле Херсонской области погибли два человека

Сальдо: при обстреле Херсонской области погибли два человека, трое пострадали

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Алешек Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"За минувшие сутки из-за обстрелов киевских боевиков погибли два мирных жителя, трое получили ранения", - написал Сальдо.
Он уточнил, что артиллерийский обстрел Алешек со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек: 61-летнего мужчины и 65-летней женщины.
В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа из-за террористического удара врага ранения получили трое мужчин, они госпитализированы, сообщил он.
Также противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Корсунку, Коханы, Каиры, Малую Лепетиху, Песчановку и Чонгар.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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