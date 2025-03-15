https://ria.ru/20250315/obstrel-2005202907.html

При обстреле Херсонской области погибли два человека

При обстреле Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 15.03.2025

При обстреле Херсонской области погибли два человека

Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:11:00+03:00

2025-03-15T16:11:00+03:00

2025-03-15T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

новая каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005206492_0:0:912:514_1920x0_80_0_0_e6423b9894e3ee488b3a7b020663fd38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."За минувшие сутки из-за обстрелов киевских боевиков погибли два мирных жителя, трое получили ранения", - написал Сальдо.Он уточнил, что артиллерийский обстрел Алешек со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек: 61-летнего мужчины и 65-летней женщины.В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа из-за террористического удара врага ранения получили трое мужчин, они госпитализированы, сообщил он.Также противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Корсунку, Коханы, Каиры, Малую Лепетиху, Песчановку и Чонгар.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, новая каховка, происшествия