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При обстреле Херсонской области погибли два человека
При обстреле Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 15.03.2025
При обстреле Херсонской области погибли два человека
Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:11:00+03:00
2025-03-15T16:11:00+03:00
2025-03-15T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."За минувшие сутки из-за обстрелов киевских боевиков погибли два мирных жителя, трое получили ранения", - написал Сальдо.Он уточнил, что артиллерийский обстрел Алешек со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек: 61-летнего мужчины и 65-летней женщины.В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа из-за террористического удара врага ранения получили трое мужчин, они госпитализированы, сообщил он.Также противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Корсунку, Коханы, Каиры, Малую Лепетиху, Песчановку и Чонгар.
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Новая Каховка, Происшествия
При обстреле Херсонской области погибли два человека
Сальдо: при обстреле Херсонской области погибли два человека, трое пострадали