В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ
При артиллерийском ударе ВСУ по Алешкам в Херсонской области погиб мирный житель
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате украинского артиллерийского удара по Алешкам, еще один человек получил ранение во время обстрела ВСУ города Каховка, всего за сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"ВСУ подвергли массированному артиллерийскому обстрелу жилые кварталы Алешек, в результате чего погиб мирный житель, еще один получил осколочные ранения. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглась Каховка, в результате чего ранение получила женщина 1971 года рождения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Алешки, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Песчановка, Коханы, Корсунка.
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