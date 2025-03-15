https://ria.ru/20250315/obstrel-2005161573.html

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

Один мирный житель погиб и один ранен в результате украинского артиллерийского удара по Алешкам, еще один человек получил ранение во время обстрела ВСУ города... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:11:00+03:00

2025-03-15T10:11:00+03:00

2025-03-15T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате украинского артиллерийского удара по Алешкам, еще один человек получил ранение во время обстрела ВСУ города Каховка, всего за сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ подвергли массированному артиллерийскому обстрелу жилые кварталы Алешек, в результате чего погиб мирный житель, еще один получил осколочные ранения. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглась Каховка, в результате чего ранение получила женщина 1971 года рождения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Алешки, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Песчановка, Коханы, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия